Trennung von Ehemann? Ellie Goulding knutscht Surflehrer

Nanu, was geht denn da? In den letzten Monaten machten Gerüchte die Runde, dass Ellie Goulding (37) und ihr Ehemann Caspar Jopling (32) in einer tiefen Liebeskrise stecken. Es wurde sogar spekuliert, dass die Sängerin eine Liebelei mit einem Politiker gehabt haben soll. Kurz darauf wurden sie und ihr Mann jedoch bei einem romantischen Date erwischt. Doch nun stehen wieder alle Zeichen auf Trennung: Angeblich soll die Ehe von Ellie und Caspar endgültig am Ende sein!

Ein Insider behauptet jetzt gegenüber The Sun, dass Ellie und ihr Mann sich nach den Eheproblemen im vergangenen Jahr trennen wollen. Das scheint der "Lights"-Interpretin ganz gelegen zu kommen: Auf Urlaubsfotos, die dem Magazin vorliegen, kommen sich die Beauty und ihr Surflehrer Armando sehr nahe: Während der Unterrichtsstunde können sie die Finger nicht voneinander lassen. Immer wieder schlingen sie die Arme umeinander und küssen sich sogar. "Ellie und Armando scheinen sich sehr zu mögen. Sie teilen viele Interessen, einschließlich ihrer Liebe zur Natur und zum Meer", plaudert ein Insider aus.

Noch im Sommer des vergangenen Jahres schien sie ihre Ehe mit Caspar trotz der angeblichen Liaison mit dem Politiker Zac Goldsmith retten zu wollen: "Ellie und Zac haben ihre Beziehung beendet. [...] Ellie möchte ihre Ehe um des gemeinsamen Sohnes willen in Ordnung bringen und Zac konzentriert sich voll und ganz auf seine Arbeit im Umweltschutz", erklärte ein Insider damals gegenüber Mail Online.

Ellie Goulding, Sängerin

Ellie Goulding, August 2023

Ellie Goulding, Sängerin

