Filmreif: "Teufel trägt Prada"-Trio amüsiert bei SAG Awards

Dieses Trio bleibt unvergessen! 2006 spielten sich Meryl Streep (74), Anne Hathaway (41) und Emily Blunt (41) in die Herzen der Filmfans. In "Der Teufel trägt Prada" stellten sie die herrschsüchtige Chefin Miranda Priestley und deren Assistentinnen dar – der Streifen wurde ein voller Erfolg und sogar mit zwei Nominierungen bei der Oscar-Verleihung bedacht. Fast 20 Jahre später feiern die drei Frauen jetzt ein Wiedersehen: Bei den Screen Actors Guild Awards begeistern sie das Publikum auf der Bühne!

Auf Netflix konnten die Fans das Event live anschauen. Meryl stolperte förmlich ins Mikrofon, vergaß zudem ihre Brille und den Umschlag mit dem Namen des Siegers – doch schnell wurde ihr zur Hilfe geeilt. Und zwar von Emily und Anne. Mit kleinen Sticheleien brachten die drei das Publikum zum Lachen. Der Award für den besten Darsteller in einer Comedy-Serie ging schließlich an Jeremy Allen White (33) für seine Rolle in "The Bear".

Meryl und Emily kamen aber nicht nur für die Moderation zu der Preisverleihung, sondern auch voller Hoffnung auf einen Award. Die 74-Jährige war für ihren Auftritt in Only Murders in the Building nominiert, ihre Kollegin mit ihrem Film "Oppenheimer" sogar in gleich zwei Kategorien. Lediglich Emily konnte gemeinsam mit den "Oppenheimer"-Stars als bestes Schauspielensemble siegen.

United Archives GmbH/ Action Press Meryl Streep und Anne Hathaway in "Der Teufel trägt Prada"

Getty Images Emily Blunt, Meryl Streep und Anne Hathaway bei den SAG Awards 2024 in Los Angeles

Getty Images Der "Oppenheimer"-Cast bei den SAG-Awards 2024

