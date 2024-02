Lässig: Klaas kommt im Pyjama zu "Wer stiehlt mir die Show?"

Klaas Heufer-Umlauf (40) beweist sein Modebewusstsein! Der Comedian kämpft bei Wer stiehlt mir die Show? derzeit wieder um den begehrten Moderationsposten: In der heutigen Folge ist nämlich Joko Winterscheidt (45) der Spielmaster. Neben Sarah Connor (43), Lena Meyer-Landrut (32) und Wildcard-Gewinnerin Marina will er seinem Kollegen den Posten wegschnappen. Und dafür hat sich Klaas ein besonderes Outfit überlegt: einen Pyjama!

Direkt am Anfang der heutigen Folge präsentiert sich der TV-Star in einem mintgrünen Satin-Schlafanzug mit seinen Initialen aufgestickt. Joko kann sich einen Kommentar natürlich nicht verkneifen. "Was ist das Problem? [...] Ich habe das gesehen bei Erling Haaland, der geht immer so auf Partys. Da dachte ich, das kann ich auch mal so machen!", rechtfertigt Klaas daraufhin seinen ungewöhnlichen Look mit gewohnter Selbstironie.

Bei den Zuschauern zu Hause kommt das jedenfalls richtig gut an. "Schlafanzug finde ich zu 100 Prozent verständlich", schreibt etwa ein Fan auf X. "Klaas orientiert sich modetechnisch an Fußballern. Genau mein Humor. Gut Kick in die Runde", witzelt ein anderer auf der Plattform, während weitere seinen Look richtig gut finden.

Seven.One / Florida TV / Julian Mathieu Klaas Heufer-Umlauf bei "Wer stiehlt mir die Show?" 2024

Getty Images Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf im April 2018

Getty Images Klaas Heufer-Umlauf beim Deutschen Filmpreis 2023

