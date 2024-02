Darum ist Biyon Kattilathu "Let's Dance"-Teilnahme wichtig

Er hat einen ganz persönlichen Beweggrund! Vor wenigen Tagen startete eine neue Staffel von Let's Dance. In diesem Jahr tanzt neben Sophia Thiel (28) und Detlef D! Soost (53) auch Biyon Kattilathu (39). Der Motivationscoach kam als Nachrücker zur Show dazu und erfüllte sich damit einen großen Traum. Mit seiner Teilnahme möchte er nicht nur sich etwas beweisen: Darum ist "Let's Dance" für Biyon so wichtig!

"Ich möchte meiner Familie in Indien die Auftritte zeigen, sie verstehen die Sprache des Tanzens", erklärt der 39-Jährige im Bild-Interview den Grund seiner Teilnahme und fügt hinzu: "Sonst wissen die immer nicht so genau, was ich hier in Deutschland eigentlich mache." "Let's Dance" biete ihm die Chance, seinen Angehörigen genau das zu zeigen. "Ich war oft genug schon am Boden und musste mehr kämpfen als andere. Und das ist vielleicht hier genau so, aber ich bin voll bereit dafür", lautet seine Kampfansage.

Ob sich Biyon in der Tanzshow beweisen kann? Schon nach der ersten Folge scheinen die Fans total genervt von ihm zu sein. "Also diesen Glücksvogel hätte es echt nicht gebraucht, der geht mir schon auf den Nerv", schrieb ein genervter Nutzer auf X. "Also diesen Biyon finde ich vorlaut und unangenehm... Schon jetzt nicht mein Sieger der Herzen", kommentierte eine weitere Person.

Anzeige

Getty Images Biyon Kattilathu und Marta Arndt bei "Let's Dance"

Anzeige

Getty Images Marta Arndt und Biyon Kattilathu

Anzeige

Getty Images Mariia Maksina und Biyon Kattilathu bei "Let's Dance"

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de