GNTM-Stellas Mann starb unerwartet während Schwangerschaft

Sie gewährt einen tiefen Einblick in ihre Vergangenheit. Seit dem 15. Februar läuft die 19. Staffel von Germany's Next Topmodel. In diesem Jahr dürfen erstmals auch männliche Models mitmachen – am Ende wird es dann sogar zwei Sieger geben. Um den begehrten Titel kämpft unter anderem die Kandidatin Stella aus Dortmund. Nun geht sie mit einem schweren Schicksalsschlag an die Öffentlichkeit.

Im Interview mit ProSieben verrät die 34-Jährige, dass sie sich vor zwölf Jahren schon einmal bei GNTM beworben habe – aus "familiären Gründen" habe sie das Casting allerdings absagen müssen. "Mein Mann ist gestorben, als ich im neunten Monat schwanger war", erklärt die vierfache Mama und fügt hinzu: "Dann stand ich natürlich erstmal komplett vorm Nichts und habe gedacht, die Welt dreht sich nie wieder weiter." Vier Wochen später sei dann ihr Sohn zur Welt gekommen.

Auch Maximilian Kreiner teilte seine bewegende Geschichte bei der beliebten Castingshow: Mit 16 outete er sich vor seiner Mutter als homosexuell – und wurde daraufhin von ihr auf die Straße gesetzt. "Die wichtigsten Menschen in meinem Leben sind meine Freunde. Ich sage immer, dass sie meine 'Chosen Family' sind", verriet der 21-Jährige.

