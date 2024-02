So viel hat Kathi Wagener seit der Geburt schon abgenommen!

Bei ihr sind die Pfunde gepurzelt! Katharina Wagener (28) könnte derzeit wohl kaum glücklicher sein. Seit einigen Jahren geht sie gemeinsam mit ihrem Partner Kevin Yanik durchs Leben. 2021 durfte das Are You The One?-Pärchen sein erstes gemeinsames Kind auf der Welt begrüßen. Am Valentinstag erblickte dann ihr zweiter Sohn Mariano Valentino das Licht der Welt. Nun plaudert Kathi aus, wie viel sie seit der Geburt abgenommen hat!

In einem Q&A auf Instagram stellt sich die Influencerin den neugierigen Fragen ihrer Fans. Einer von ihnen möchte wissen, ob sich Kathi schon gewogen hat. Von den Zahlen auf der Waage ist die frischgebackene Mama selbst ganz verblüfft: "Zehn Kilo seit der Geburt – ich war gerade selber überrascht. Ich habe während der gesamten Schwangerschaft 16 Kilo zugenommen." Ihren schwangeren Followern gibt sie zudem einen gut gemeinten Rat mit auf den Weg: "Macht euch also keine Gedanken, wie viel ihr zunehmt oder so was. Die Kilos gehen von allein wieder weg. Genießt die Schwangerschaft und esst für euch und euer Baby."

Nach der Geburt ging es Kathi zunächst nicht so gut, wie sie ebenfalls in der Fragerunde erklärt: "Ich hatte dieses Mal keine Geburtsverletzungen, nur eine stärkere innere Blutung. Ich hatte die ersten Tage nach der Geburt Kreislaufprobleme, aber alles hat sich wieder eingependelt." Mittlerweile gehe es der TV-Bekanntheit wieder besser.

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener im Dezember 2023

Instagram / kathiwagener Katharina Wagener im Januar 2024

Instagram / kevinyanik Katharina Wagener und Kevin Yanik

