Nicht nackt vor Kims Kids: Bianca Censori hält sich dran!

Kim Kardashians (43) Ansage scheint gesessen zu haben! Die Reality-TV-Bekanntheit soll ihrem Ex-Mann Kanye West (46) klargemacht haben, dass seine Frau Bianca Censori sich vor ihren gemeinsamen Kindern besser nicht leicht bekleidet zeigen sollte. Und siehe da: Das Model hält sich an die Ansage, wie Bilder zeigen, die Daily Mail vorliegen. Am Wochenende bummelte sie zusammen mit Kim und Kanyes Tochter North West (10) durch Paris. Dabei zeigte sie sich in einer oversized Lederjacke. Darunter trug Bianca ein lockeres Sweatshirt sowie eine dunkle Strumpfhose. Dieser Anblick durfte den The Kardashians-Star mehr als zufriedengestellt haben.

Zwar soll Kim zu Kanyes Frau ein gutes Verhältnis pflegen, doch von ihren freizügigen Looks soll sie hingegen überhaupt kein Fan sein. Es soll die 43-Jährige angeblich total verblüffen, dass der Rapper seine Gattin so aus dem Haus gehen lasse. Vor ihrem Nachwuchs sind aufreizende, gar fast nackte Looks aber ein absolutes No-Go, wie die vierfache Mutter klarstellte. "Kim hat Kanye angewiesen, dass Bianca sich niemals in der Nähe ihrer Kinder so kleiden darf", berichtete ein Insider gegenüber dem Online-Magazin dazu. Erst vor wenigen Tagen sorgte die ehemalige Yeezy-Mitarbeiterin mit einer Aufmache für viel Aufmerksamkeit.

In Mailand erschien die Australierin zur Party von Kanyes neuem Album "Vultures" abermals nur sehr leicht bekleidet. So bestand ihr Kostüm lediglich aus einer schwarzen transparenten Strumpfhose sowie einem schwarzen Tanktop, das ihre Brustwarzen entblößte. Viele User im Netz forderten diesbezüglich bereits, dass Bianca wegen ihrer Nacktheit verhaftet werden sollte. "Wenn normale Leute so etwas tragen, fällt es unter die Ordnungswidrigkeit 'Erregung öffentlichen Ärgernisses'. Wenn es ein Promi trägt, ist es ein neues Mode-Statement. Jetzt mal halblang, diese Leute sind ekelhaft", schimpfte ein User auf X entsetzt.

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian, Unternehmerin

Instagram / kimkardashian Kim Kardashian mit ihren Kindern Saint, North, Psalm und Chicago

Instagram / kanyewest Bianca Censori

