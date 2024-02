Sagte Prinz William Trauerfeier wegen Prinzessin Kate ab?

Was war der wahre Grund für Prinz Williams (41) spontane Absage? Eigentlich sollte der britische Thronfolger bei der Gedenkfeier für seinen Patenonkel Konstantin II. von Griechenland (✝82) eine Rede halten. Doch seine Teilnahme musste er kurzfristig absagen. Als Grund wurden "persönliche Angelegenheiten" genannt. Ob es sich dabei um seine erkrankte Frau Kate handelt? Ein Insider schafft nun Klarheit über Kates Zustand.

Angesichts der Kurzfristigkeit von Williams Absage schien es naheliegend, dass der Gesundheitszustand seiner Frau der Grund dafür sei. Doch dem ist offenbar nicht so. Eine Palastquelle betont gegenüber The Mirror, dass Kate nichts mit seiner Abwesenheit zu tun habe: "Der Prinzessin von Wales geht es weiterhin gut!" Aktuell ist der Grund für Williams Fehlen nicht bekannt. Das britische Königshaus wird bei der Veranstaltung nun einzig von Königin Camilla (76) vertreten, denn König Charles (75) wird aufgrund seiner Krebsdiagnose ebenfalls nicht teilnehmen.

Allerdings scheint es Charles schon wieder deutlich besser zu gehen, denn er nahm seine Arbeit vor wenigen Tagen wieder auf. So traf er sich im Buckingham Palace mit dem britischen Premierminister Rishi Sunak (43). Dieser wendete sich laut Hello mit warmherzigen Worten an den 75-Jährigen: "Das Land steht hinter Ihnen." Allerdings hatte es schon zuvor geheißen, dass Charles seine Pflichten in der Zeit der Genesung nicht vollständig abgeben wird.

Getty Images Queen Elizabeth, Prinz George, Prinzessin Charlotte, Prinz Louis, Prinzessin Kate und Prinz William

Instagram / Matt Porteous Prinz William und Prinzessin Kate

Getty Images Premierminister Rishi Sunak und König Charles III. bei ihrem Treffen im Buckingham Palace

