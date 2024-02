Vielsagender Clip: Will Simon Guobadia Ehe nicht aufgeben?

Offenbar will Simon Guobadia seine Ehe nicht kampflos aufgeben. Vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass seine Frau Porsha Williams (42) nach nur 15 Monaten die Scheidung eingereicht hat. Doch der Noch-Gatte des Real Housewives of Atlanta-Stars ist wohl noch nicht bereit, einen Schlussstrich unter die Sache zu ziehen – zumindest wenn man einem Video Glauben schenkt, das er nun bei Instagram teilt. Darin erklärt eine Frau folgendes: "Ich gebe nicht so leicht auf. Ich werde niemals jemanden aufgeben, den ich liebe. Es ist mir egal, wie hoch oder wie tief wir gerade stehen." Eine Person, die Simon einst vergötterte oder immer noch vergöttert, ist vermutlich Porsha – die Worte in dem Clip könnten also seiner gescheiterten Ehe gelten, die er aber noch nicht abschreiben möchte.

Derweil meinen Simons Fans, die Botschaft hinter dem Video zu verstehen. Unter dem Post kommentiert dazu beispielsweise ein User: "Ihr seid gesetzlich immer noch verheiratet, bis ihr geschieden werdet. Gib nicht auf, Simon. Ich bete, dass du und deine Frau euch versöhnt." Während seine Unterstützer ihm aufmunternde Worte widmen, lässt der Entertainer den Clip unkommentiert. Zudem äußert er sich auch nicht zu den Gründen, die zu der Trennung führten. Auch Porsha schweigt dazu bisher.

Doch offenbar muss zwischen Simon und seiner Frau erst vor Kurzem etwas vorgefallen sein. Denn nur sechs Tage bevor bekannt wurde, dass die US-Reality-Bekanntheit die Scheidung eingereicht hat, schwärmte sie noch von ihrem Mann. "Mit dir durch dick und dünn", hatte die 42-Jährige zu einem Video geschrieben, das das Ehepaar während eines Urlaubes zeigt.

Getty Images Simon Guobadia und Porsha Williams im September 2022

Instagram / porsha4real Porsha Williams im Dezember 2022

Instagram / porsha4real Porsha Williams und Simon Guobadia

