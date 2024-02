Wie BFFs: Bianca Censori und North West genießen Zweisamkeit

Sie scheinen einen guten Draht zueinander zu haben! Wenige Monate nachdem sich Kim Kardashian (43) und Kanye West (46) scheiden ließen, heiratete der Rapper Bianca Censori. Mittlerweile scheint diese ein ziemlich gutes Verhältnis zu seinen Kids zu haben – besonders mit North West (10) wirkt sie nämlich ganz schön vertraut. So auch jetzt – Bianca und North sind als Duo gemeinsam in Paris unterwegs!

Das ist auf Fotos zu sehen, die Daily Mail vorliegen. Auf diesen zeigt sich der Promi-Spross mit Kanyes Ehefrau bei einem Spaziergang durch die Stadt der Liebe: Dabei fühlt sich die Zehnjährige allem Anschein nach richtig wohl in der Anwesenheit ihrer Stiefmutter, denn North lacht überglücklich an der Seite von Bianca! Außerdem genießen die beiden einen Snack bei der Fast-Food-Kette Popeyes und machen sogar einen Abstecher zu McDonald's, um es sich so richtig gutgehen zu lassen!

Dass sich die 29-Jährige nicht nur super mit der ältesten Tochter ihres Ehemannes versteht, sondern auch mit seinen weiteren drei Kindern, zeigte Bianca beispielsweise im Dezember vergangenen Jahres: Nach einem Konzert des Musikers trug das Model Chicago West (6) auf dem Arm und begleitete ihre Stiefkinder an den Paparazzi vorbei zu einem Auto. Dieses holte das Gespann von dem Event ab.

Anzeige

Getty Images Bianca Censori im Jahr 2024

Anzeige

Instagram / kimkardashian North West vor dem Louvre in Paris

Anzeige

actionpress North West, Chicago West und Bianca Censori

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de