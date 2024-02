Bruder berichtet: Wendy Williams geht es allmählich besser!

Seit der Dokumentation über ihre gesundheitlichen Probleme zeigt Wendy Williams (59) bemerkenswerte Fortschritte, wie ihr Bruder Tommy Williams in einem aktuellen Interview mit Us Weekly berichtet. Wendy wird derzeit noch in einer medizinischen Einrichtung behandelt. Tommy betont, dass es ihr im Vergleich zu ihrer Darstellung in der Dokumentation deutlich besser geht. "Als ich mit Wendy sprach, klang sie gut. Sie hat auf jeden Fall Fortschritte gemacht", erklärt er optimistisch. Er macht weiter deutlich, dass seine Schwester keine "früheren Verhaltensweisen" mehr an den Tag gelegt hat, die Gegenstand ihres Dokumentarfilms waren, der Ende Februar ausgestrahlt wurde.

Tommy hofft derweil darauf, dass die Öffentlichkeit Wendys Fortschritte bald selbst sehen kann. Da seine Schwester seitdem nicht mehr zu sehen war, wartet er darauf, dass die Moderatorin selbst an die Öffentlichkeit tritt und über ihre Entwicklungen spricht. Er glaubt fest daran, dass Wendys Geschichte inspirierend ist und das Potenzial hat, die aktuelle Erzählung zu verändern. "Meine Hoffnung ist, dass Wendy gesehen wird und sich selbst an die Öffentlichkeit wendet, damit die Menschen sehen können, wie es ihr jetzt geht", erzählt er weiter und fügt hinzu: "Ich bin stolz auf ihre Entwicklung und denke, dass es die Narrative ändern kann. Ich denke, Wendy kann komplett zurückkommen. Ihre Geschichte ist inspirierend und wichtig zu teilen."

Die Dokumentation "Where Is Wendy Williams?", die am 24. Februar Premiere feierte, beleuchtet die gesundheitlichen und rechtlichen Kämpfe der 59-Jährigen sowie ihre Diagnosen von Aphasie und frontotemporaler Demenz. Wendy und ihre Familie sprechen im Dokumentarfilm sehr offen über persönliche Höhen und Tiefen, einschließlich der Alkoholabhängigkeit der Talkmasterin. Die US-Amerikanerin äußerte sich bisher eher selten zu ihrem Gesundheitszustand. Ihre Dankbarkeit für die Unterstützung seitens ihrer Fans und ihren Wunsch, mit ihrer Geschichte anderen Betroffenen zu helfen, sei aber groß.

Während Tommy Williams Einblicke in die aktuellen Fortschritte seiner Schwester Wendy gibt, rückten ihre gesundheitlichen Probleme in den vergangenen Monaten vermehrt in den Fokus der Öffentlichkeit. Vor allem ihre berufliche Laufbahn sowie ihr Privatleben wurden dadurch maßgeblich geprägt. Vor über zwei Jahren war die besorgniserregende Nachricht über Wendys Gesundheitszustand und ihren daraus resultierenden Rückzug aus der Öffentlichkeit erstmals publik geworden und ein Schock für ihre Fans.

Die Moderatorin, die damals unter einer extremen Form von Lymphödem litt, enthüllte in einem früheren Interview mit TMZ den genauen Grund für ihre Abwesenheit im Fernsehen: "Ich kann nur etwa fünf Prozent meiner Füße spüren. Normalerweise würde ich in einen Rollstuhl gehören." Diese Erkrankung, zusammen mit der Doppeldiagnose einer Autoimmun- und Schilddrüsenerkrankung, führte zu ernsten körperlichen Einschränkungen und Komplikationen. Ihr Management erklärte außerdem: "Wendy steht weiterhin unter ärztlicher Aufsicht und trifft sich täglich mit ihrem Ärzteteam. Sie macht Fortschritte, hat aber mit ernsten Komplikationen zu kämpfen."

Getty Images Wendy Williams, Moderatorin

Getty Images Wendy Williams, Moderatorin

Getty Images Wendy Williams, Moderatorin

Getty Images Moderatorin Wendy Williams

