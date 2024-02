Selten: Ben Affleck zeigt sich öffentlich mit seinem Sohn

Das passiert nicht oft. Ben Affleck (51) und Jennifer Garner (51) gingen über ein Jahrzehnt gemeinsam durchs Leben. Obwohl das einstige Paar 2015 seine Trennung bekannt gab, haben sie bis heute eine wichtige Gemeinsamkeit: ihre drei Kinder. Diese halten die beiden Superstars jedoch weitgehend aus dem Scheinwerferlicht heraus. Aktuelle Aufnahmen zeigen den Schauspieler und seinen jüngsten Spross nun aber gemeinsam in der Öffentlichkeit.

Auf Bildern, die Daily Mail vorliegen, spaziert der 51-Jährige zusammen mit seinem Jüngsten durch die Straßen von Los Angeles. Auf den Schnappschüssen wirken der dreifache Vater und Söhnchen Samuel (12) sichtlich ausgelassen. Dabei scheint es so, als hätte Ben den 12-Jährigen geradewegs vom Training abgeholt. Während Samuel noch immer sein Basketballtrikot trägt, hält der "Gone Girl"-Darsteller neben dem dazu passenden Ball auch ein Geschenk für seinen Nachwuchs in den Händen.

Dass sich Jennifer und Ben auch Jahre nach ihrer Trennung immer noch gut verstehen, stellten sie bereits am Morgen des Ehrentags ihres Sohnes unter Beweis. Auf mehreren Paparazzi-Fotos scheinen sich die Ex-Eheleute gut gelaunt vor der Schule ihres Kindes in Los Angeles zu unterhalten. Dabei zeigen die Schnappschüsse sie auch immer wieder lachend miteinander.

Anzeige

Splash News ; ActionPress Ben Affleck mit seinem Sohn Samuel

Anzeige

Getty Images Ben Affleck, Schauspieler

Anzeige

MEGA Jennifer Garner und Ben Affleck, 2024

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de