So süß gratuliert Patrick Schwarzenegger seiner Verlobten!

Im Hause Schwarzenegger gibt es wieder was zu Feiern! An Weihnachten hat Patrick Schwarzenegger (30) um die Hand seiner Partnerin Abby Champion angehalten. Ob der Schauspieler und das Model schon mit der Hochzeitsplanung begonnen haben, ist ungewiss. Doch bevor die beiden vor den Traualtar schreiten, steht jetzt erst mal eine andere Fete an: Abby ist am 28. Februar 27 Jahre alt geworden. Patrick macht ihr zu diesem Anlass eine zuckersüße Liebeserklärung.

Auf Instagram veröffentlichte der Sohn von Arnold Schwarzenegger (76) und Maria Shriver (68) eine Reihe von Bildern, die ihn zusammen mit seiner Ehefrau in spe zeigen – beim Essen gehen, am Strand und beim Cocktails schlürfen. "Ich liebe dich so sehr. Ich kann es kaum erwarten, zu feiern und von der Kinderkarte zu bestellen", schwärmte Patrick im Beitragstext. In seiner Story fügte er hinzu: "Alles Gute zum Geburtstag, meine Königin."

Patrick und Abby sind seit 2016 ein Paar. In der Öffentlichkeit geben sie für gewöhnlich nicht allzu viel von ihrer Beziehung preis. Hin und wieder teilen sie jedoch gemeinsame Fotos, wie zum Beispiel im Juli 2022. Damals machten die beiden Urlaub auf Capri und posteten eine Reihe von lustigen, aber auch romantischen Schnappschüssen.

Instagram / patrickschwarzenegger Abby Champion und Patrick Schwarzenegger

Instagram / patrickschwarzenegger Abby Champion, Model

Instagram / patrickschwarzenegger Abby Champion und Patrick Schwarzenegger am Strand

