Zeit läuft ab: Eagles geben Jason Kelce noch mehr Bedenkzeit

Er ist immer noch nicht zu einer Entscheidung gekommen. Eigentlich versprach Jason Kelce (36) seinen Fans, sie nicht lange zappeln zu lassen, nachdem er kurz nach dem Play-offs-Aus seiner Philadelphia Eagles überstürzt sein Karriereende verkündet hatte. Doch so richtig entschlossen scheint der Football-Profi nicht, denn bisher kam er zu keinem Schluss. Doch die Uhr tickt – aber die Eagles geben Jason dennoch mehr Zeit, sich zu entscheiden.

Wie unter anderem The Sun berichtet, gibt der General Manager der Eagles, Howie Roseman, jetzt ein Update zu Jasons potenziellem Rücktritt. Sowohl er als auch sein Kollege Fletcher Cox haben nur noch wenige Tage bis zur Free Agency, dem Zeitraum, in dem teamlose Spieler neue Verträge aushandeln dürfen. "Offensichtlich sind diese Jungs unglaubliche Spieler, unglaubliche Menschen und sie verdienen das Recht, zu entscheiden, was das Beste für sie ist. Wir werden warten und ihnen die Zeit und den Raum geben, die sie brauchen, um richtige Entscheidungen zu treffen", so Howie.

Jason selbst ist so unentschlossen, dass er derzeit offenbar nicht in Erwägung zieht, das Training aufzugeben. Im Podcast "Green Light with Chris Long" erklärt der Center: "Es ist aufregend, über all die Möglichkeiten nachzudenken." Während die Zeit jetzt für den 36-Jährigen spannend sei, sei sie genauso beängstigend: "Es macht Angst und am Ende des Tages ist es das Unbekannte."

Anzeige

Getty Images Jason Kelce, Center de Philadelphia Eagles

Anzeige

Instagram / kykelce Jason und Kylie Kelce mit ihren Kids Elliott und Wyatt (u.) und Bennett (o.)

Anzeige

Getty Images Jason Kelce im Januar 2023

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de