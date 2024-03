Prinz William beschönigt royales Leben für George nicht!

Tut Prinz William (41) seinen Kindern damit einen Gefallen? Gemeinsam mit seiner Ehefrau, Prinzessin Kate (42) hat der Thronfolger drei gemeinsame Kinder: Prinz George (10), Prinzessin Charlotte (8) und Prinz Louis (5). Allmählich werden die Mini-Royals auch immer mehr an ihre königlichen Pflichten herangeführt und begleiten ihre Eltern zu so einigen Terminen. Offenbar verfolgt der Sohn von König Charles III. (75) damit auch ein bestimmtes Ziel. So führt William seinen ältesten Sohn George an seine Bestimmung heran!

"William versucht es zu normalisieren", erklärt der royale Experte Robert Hardman gegenüber People, wie der Familienvater den zukünftigen Monarchen des Vereinigten Königreiches auf sein Schicksal vorbereitet. Er wolle, dass George begreift, dass er keine Angst vor der Zukunft und seinen royalen Pflichten haben muss, ohne es gleichzeitig zu beschönigen. Der Zehnjährige und seine Geschwister sollen verstehen, dass es ein Teil ihres Lebens sei.

Offenbar soll George aber noch ein bisschen Zeit haben, ehe er seinen königlichen Pflichten vollends nachkommen wird. In seinem Buch "The Making of a King" vermutete der Adelsexperte bereits, dass der royale Spross in dieser Hinsicht erst in seinen Zwanzigern aktiv werden wird.

Anzeige

Getty Images Prinz William und Prinzessin Kate mit ihren Kindern

Anzeige

Getty Images Prinz George und Prinz William

Anzeige

Getty Images Prinz George, 2022

Anzeige

Wie findet ihr Williams Taktik? Genau richtig! Nicht so gut... Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de