Traumberuf: Prinz George und Papa William lieben die Polizei

Wie der Vater, so der Sohn! Prinz William (41) und Prinz George (10) verbringen sehr gerne Zeit miteinander. Ob beim Kricketspiel der englischen Nationalmannschaft oder beim Fußballspiel von Aston Villa – das familiäre Duo verbindet sein Interesse für Sport. Außerdem sollen die beiden einen unerfüllbaren Berufswunsch teilen: Wenn sie nicht mit ihren royalen Pflichten beschäftigt wären, würden William und George gerne bei der Polizei arbeiten!

Laut einem Royal-Experten von OK! soll der Sohn des Königs diesen Wunsch aufgrund seiner Mutter Prinzessin Diana (✝36) hegen. "Wenn ich groß bin, möchte ich Polizist werden und auf dich aufpassen, Mama", soll er als Kind gesagt haben. Bei George ist die Erklärung weniger tiefgründig. William witzelte bei einer Veranstaltung zu Ehren der englischen Polizei, dass sein Sohn aktuell verrückt nach den Gesetzeshütern sei und gerne mit Polizeiautos spiele.

Klar ist, dass beide Windsors als potenzielle Thronfolger mit anderen Dingen als dem Polizeidienst beschäftigt sind. Für den zehnjährigen George ist allerdings noch etwas Zeit, bis es ernst wird. Der Adelsexperte Robert Hardman vermutet in seinem neuen Buch "The Making of a King", dass er erst in seinen Zwanzigern königliche Pflichten übernehmen wird.

