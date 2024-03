Skiurlaub ohne Prinz Harry: Fühlt sich Meghan etwa schuldig?

Hat sie ein schlechtes Gewissen? Herzogin Meghan (42) gönnt sich gerade eine Auszeit in den Bergen - anscheinend ohne ihren Mann Prinz Harry (39). Um dem royalen Trubel zu entkommen, verbringt die Zweifachmama gemeinsam mit ihren Freundinnen Heather Dorak und Kelly McKee Zajfen Zeit im Skiurlaub. Im Netz teilen die Freundinnen der Schauspielerin fleißig Schnappschüsse des Mädels-Trips. Eine Körpersprache-Expertin analysiert die Bilder und meint: Meghan wollte wohl nicht den Eindruck erwecken, zu viel Spaß zu haben!

Den gemeinsamen Schnappschuss von Meghan und ihren Mädels hat die Expertin genauer unter die Lupe genommen. "Meghans Pose hier deutet darauf hin, dass sie ihren Ausflug auf die Piste nicht unbedingt zur Schau stellen wollte", erklärt Judi James gegenüber Mirror. Die Spezialistin fährt fort: "Meghan steht ohne Requisiten da, mit den Armen an den Seiten, und statt wie sonst mit der Kamera zu spielen, steht sie einfach ihrer Freundin zugewandt und starrt sie etwas unbeholfen an." Sie hat eine Theorie: "Das ist nicht die übliche Art, Insta-Posing zu betreiben [...] also liegt die Vermutung nahe, dass Meghan vielleicht nicht so aussehen wollte, als hätte sie zu viel Spaß ohne ihren Mann."

Dass Meghan während der aktuellen Geschehnisse nicht zu fröhlich wirken möchte, wäre nicht abwegig – denn Harry hatte es in den letzten Wochen nicht leicht. Nachdem er die Krebsdiagnose seines Vaters König Charles verkraften musste, verlor der Rotschopf zusätzlich eine wichtige Gerichtsverhandlung.

Instagram / heatherdorak Herzogin Meghan, Heather Dorak, Kelly McKee Zajfen, Freundinnen

Getty Images Herzogin Meghan und Prinz Harry im Februar 2024

Getty Images Prinz Harry, Oktober 2022

