Arbeit: Prinzessin Anne verpasst Geburtstag ihres Mannes

Da wurde ihr die Dienstreise doch glatt zum Verhängnis! Prinzessin Anne (73) war von November 1973 bis April 1992 mit Mark Phillips verheiratet, mit dem sie zwei Kinder hat: Peter Phillips (46) und Zara Tindall (42). Nach der Scheidung vom Vater ihrer Kinder gab sie noch im selben Jahr Timothy Laurence das Jawort. Der Commander ist seitdem stets an der Seite der Princess Royal. Doch seinen Geburtstag musste Timothy leider ohne Anne verbringen...

Die offizielle Seite des Verbands The Mission to Seafarers postete via Instagram, dass die 73-Jährige aktuell Dubai einen Besuch abstattet. Anne besichtigte unter anderem bereits den Hafen von Jebel Ali und hielt für die Wohltätigkeitsorganisation, deren Vorsitzende sie seit 1984 ist, eine Rede. Während sie also fleißig ihrer Arbeit nachgeht, muss ihr Ehemann Timothy seinen 69. Geburtstag ohne sie feiern. Wie lange sie dort unterwegs sein wird, ist nicht bekannt.

Ob Timothy wegen seines Ehrentags nicht an der Seite seiner Frau zu sehen war? Schließlich begleitet er die Tochter der verstorbenen Queen (✝96) eigentlich stets auf ihren Reisen. Erst im Januar hatte der 69-Jährige mit Anne Sri Lanka einen Besuch abgestattet. Das Paar hatte dort einen Tempel von Vajira Pillayar Kovil besichtigt.

Getty Images Prinzessin Anne mit ihrem Ehemann Timothy Laurence, Februar 2024

Getty Images Prinzessin Anne im Februar 2024

Getty Images Prinzessin Anne und ihr Ehemann landen in Sri Lanka

