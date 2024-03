Callum Turner unterstützte Dua Lipa nach Brit-Award-Gewinn

Dua Lipa (28) und ihr Freund Callum Turner (34) zeigten sich nach ihrem Triumph bei den Brit Awards in inniger Zweisamkeit. Die Sängerin – die an diesem Abend den Preis für den besten Pop Act mit nach Hause nahm – und der Schauspieler wurden auf dem Weg zu einer After-Show-Party im Londoner Nomad gesichtet. Wie Paparazziaufnahmen, die Daily Mail vorliegen, zeigen, wirken die beiden auf den Rücksitzen eines Taxis verliebter denn je. Total angeregt unterhielt sich das Pärchen, nachdem Dua mit einer atemberaubenden Performance auf der Bühne begeistert hatte. In einem aufsehenerregenden, von roter Lingerie inspirierten Outfit und einer übergroßen Lederjacke machte die 28-Jährige eine atemberaubende Figur. Der "Fantastische Tierwesen"-Darsteller hingegen entschied sich für einen eleganten Look ganz in Schwarz und gab ihr nicht nur outfittechnisch den Vortritt.

Denn auf dem Weg zur Party achtete der Hollywoodstar ganz gentlemanlike darauf, dass seiner Liebsten der Vortritt gewährt wird. So wie er es bei den vergangenen öffentlichen Auftritten auch schon gemacht hatte. Denn das ist nicht das erste Mal, dass sich die frisch Verliebten zusammen zeigen. Nach den BAFTA Awards hatte das Paar nämlich auch den Abend zusammen verbracht und die Nacht zum Tag gemacht. In aufeinander abgestimmten Looks hatten die zwei vor wenigen Wochen gemeinsam eine Afterparty besucht. Dabei hatten sie sich ebenfalls äußerst verliebt gezeigt und geflirtet. Offenbar will das Duo keinen großen Hehl aus seiner neuen Beziehung machen.

Dieser strahlende Auftritt nach den Brit Awards war nämlich nur ein weiteres Kapitel in der süßen Liebesgeschichte von Dua und Callum, die die Herzen ihrer Fans höherschlagen lässt. Doch das Pärchen kann auch ganz anders. Nur fünf Wochen vor diesem glamourösen Abend hatten sich sie sich ganz bodenständig in den Straßen von Los Angeles gezeigt. Beim Shoppen ließen sich die beiden nicht von Fotografen stören und zelebrierten ihre Liebe.

Ob ihre Liebe Bestand hat? Noch im Dezember hatte sich Dua von dem französischen Regisseur Romain Gavras (42) getrennt. Das neue Jahr brachte ihr dann auch das neue Liebesglück mit Callum. Die Funken zwischen der 28-Jährigen und dem Hollywoodstar sprühten offenbar sofort. "Es ist noch sehr neu, aber sie sind verrückt nacheinander", verriet ein Insider vor einigen Wochen gegenüber Page Six. Auch auf die Romanze angesprochen, kam damals von Callums Seite kein Dementi.

Backgrid / ActionPress Dua Lipa im März 2024

Action Press/ Roger / BACKGRID Callum Turner und Dua Lipa bei der Grammy-Afterparty, 2024

Getty Images Callum Turner im Januar 2019

