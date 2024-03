War das geplant? Kim Kardashian erlaubt sich Mode-Fauxpas

Soll das so sein? Der Kardashian-Clan gehört zu den berühmtesten Familien der heutigen Zeit. Vor allem Kim Kardashian (43) zählt momentan zu den Vorbildern in Sachen Mode und führt seit mehreren Jahren eine enge Beziehung mit dem Modehaus Balenciaga. Am Sonntag fand die Modenschau der spanischen Marke auf der Pariser Fashion Week statt. Natürlich war der Realitystar auch mit dabei. Vor der Show erlaubte sich Kim jedoch einen kleinen Fauxpas!

Die Unternehmerin erschien zur Modenschau der Herbst/Winterkollektion von Balenciaga in Paris. Auf dem Weg zur Show fiel jedoch auf, dass Kim ein weißes Preisschild trug, welches an ihrem Rücken befestigt war. Ihr Kleid bestand aus schwarzer Spitze mit einem rückenfreien Ausschnitt, sodass sich das Etikett klar sichtbar abhob. Doch das war tatsächlich reine Absicht! An der Kollektion des Creative Directors Demna hingen an allen möglichen Kleidungsstücken große weiße Balenciaga-Preisschilder. Somit galt der Look von Kim als Repräsentation der Herbstkollektion.

Nicht nur die vierfache Mutter war bei der Fashion Week in der französischen Hauptstadt. Ihr Ex-Mann Kanye West (46) besuchte ebenfalls einige Modenschauen. Er war in Begleitung seiner Ehefrau Bianca Censori. Diese provozierte mit ihrem transparenten Strumpfhosen-Look und zog die gesamte Aufmerksamkeit auf sich. Am Samstag reisten die beiden jedoch schon wieder ab, wie TMZ berichtet.

ActionPress Kim Kardashian, Realitystar

ActionPress Kim Kardashian bei der Paris Fashion Week

Getty Images Kanye West und Bianca Censori im Februar 2024

