Ist ihr kalt? Bianca Censori zeigt sich im bedeckten Look!

Mal was ganz Neues! Bianca Censori und Kanye West (46) besuchten in dieser Woche die Pariser Fashion Week und beeindruckten mal wieder mit ihrem einzigartigen Kleidungsstil. Während Kanye gerne von Kopf bis Fuß bedeckt ist, nimmt sich Bianca das Sprichwort "Weniger ist mehr" sehr zu Herzen. Auch in der französischen Hauptstadt war sie durch ihren transparenten Look ein Blickfang und spielte mit dem Gesetz. Nun reisen die beiden ab und Bianca zeigt sich diesmal eher bedeckt.

Nach Bildern, die TMZ vorliegen, präsentiert sich die Yeezy-Architektin in ihrem Lieblingskleidungsstück: der Strumpfhose. Mit einer blickdichten schwarzen Strumpfhose und schwarzen High Heels kombinierte Bianca ein fliederfarbenes Langarmshirt. Ihre Haare trug sie streng zurückgebunden, sodass ihr silberner Ohrschmuck zum Vorschein kam.

Doch nicht nur Bianca steht im Fokus der Medien. Der kontroverse Rapper wurde erst diese Woche aufgrund einer Urheberrechtsverletzung verklagt. Laut The Wrap soll er mit dem Rapper Ty Dolla Sign den Song "I Feel Love" von Donna Summer (✝63) ohne Einwilligung verwendet haben. Nun wird Kanye von ihren Hinterbliebenen zur Rechenschaft gezogen.

