Ziehen Harry Styles und Taylor Russell etwa schon zusammen?

Wagen sie schon den nächsten Schritt? Harry Styles (30) und Taylor Russell (29) daten sich seit Sommer vergangenen Jahres. Trotz immer wieder aufkommender Trennungsgerüchte sind der "Watermelon Sugar"-Sänger und die kanadische Schauspielerin noch immer ein Herz und eine Seele. Immer wieder werden sie bei romantischen Spaziergängen gesichtet – ihre Beziehung scheint super zu laufen. Offenbar so gut, dass Harry und Taylor bereits über einen Zusammenzug nachdenken!

Wie ein Insider gegenüber OK! Magazine verrät, verbringe die "Bones and All"-Darstellerin "jede freie Minute" mit dem Ex-One Direction-Star. Die beiden sollen ihre Zeit vor allem in Harrys Haus verbringen, da es sicherer ist und mehr Privatsphäre bietet. Es biete sich für das Paar somit an, zusammenzuziehen. "Sie leben praktisch schon zusammen und denken sich, dass sie genauso gut einziehen könnte, um es offiziell zu machen. Harry will sich niederlassen und Taylor ist für ihn die Richtige. Er hat noch nie jemanden wie sie getroffen", macht die Quelle deutlich.

Auch wenn der 29-Jährige wohl nicht glücklicher mit seiner Partnerin sein könnte, hat er sich mit ihr bisher noch nicht auf einem öffentlichen Event gezeigt. Taylor ist zuletzt alleine auf den roten Teppichen erschienen. Sie strahlte vor wenigen Wochen auch ohne ihren Harry bei den BAFTAs – er war zum gleichen Zeitpunkt bei einem Fußballspiel.

Getty Images Taylor Russell, Schauspielerin

Getty Images Harry Styles in Luton 2024

Getty Images Taylor Russell bei den BAFTA Awards 2024

