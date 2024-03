Trotz Erkrankung: König Charles hält an Auslandsbesuch fest!

Anfang Februar machte das britische Königshaus besorgniserregende Nachrichten publik: Bei König Charles III. (75) wurde nach einer Prostata-Operation Krebs diagnostiziert. Seitdem hat sich der Monarch verstärkt aus der Öffentlichkeit zurückgezogen – allerdings erfüllte er kürzlich wieder seine Pflichten und hielt die traditionelle Audienz mit dem Premierminister Rishi Sunak (43) ab. Nun wird bekannt: Trotz seiner Erkrankung hält Charles offenbar an seinem Auslandsbesuch in Australien fest!

Charles und Camilla hatten einen Besuch in den Commonwealth-Staaten für Oktober und November dieses Jahres geplant – nach der Diagnose schienen die Pläne unsicher. Der australische Premierminister, Anthony Albanese, verkündet nun jedoch, dass die Regierung weiterhin mit dem königlichen Besuch plant: "Australien bereitet sich auf einen möglichen Besuch Seiner Majestät, des Königs, in Australien im Laufe dieses Jahres vor." Charles würde erstmals als König nach Australien reisen – sein letzter Besuch in Down Under hatte 2018 anlässlich der Eröffnung der Commonwealth Games im Jahr 2018 stattgefunden. "Der König, die Königin und die Mitglieder der königlichen Familie sind in Australien immer willkommen", stellt der Premierminister klar.

Seit dem Bekanntwerden seiner Erkrankung erreichten Charles zahlreiche Genesungswünsche. Über die Anteilnahme freut sich der König sehr. "Vielen Dank an alle, die eine Karte geschrieben haben", lautete die Überschrift eines Videobeitrags auf dem offiziellen Instagram-Account des Königshauses. Der Clip zeigt Charles beim Lesen der Genesungskarten.

