Das geht Christian Polanc bei "Let's Dance" auf den Sack!

Christian Polanc (45) muss wohl mal etwas loswerden. In diesem Jahr tanzt der Profi nicht bei Let's Dance mit. Dafür lässt er die aktuelle Staffel in seinem Podcast "Let's talk about Dance" Revue passieren und gibt seinen Senf dazu. Hier berichtet er nun, was ihm in seiner Zeit in der beliebten Tanzshow stets ein Dorn im Auge war. "Das hat irgendwann [...] mal angefangen mit diesen Teamnamen und seitdem musst du dir immer irgendeinen Teamnamen aus den Backen quetschen und das ist für mich immer so ein Schmerz am Anfang", plaudert der Tanzsportler offen aus. Besonders da sein Name einfach keine guten Kombinationen zulassen würde.

"Bei manchen hört es sich natürlich super an", räumt Christian dabei auch ein. Besonders bei Massimo Sinató (43) gebe es stets schwungvoll klingende Möglichkeiten. Dennoch lautet das Fazit des 45-Jährigen: "Von mir aus könnten die auch ohne Teamnamen, ich wäre mit Team Christian und... oder von mir aus, dem Namen der Promidame zuerst, vollkommen fein."

Eine Sache gefällt Christian in dieser Staffel aber total gut: Gabriel Kelly (22)! "Ich finde, er hat schon eine sehr filigrane Art und Weise, sich zu bewegen und er lernt anscheinend wirklich schnell, wie ich mitbekommen habe", äußerte sich der Ingolstädter in der ersten Ausgabe seines Podcasts. Er fügte noch hinzu: "Wenn der Junge es auch schaffen kann, zu explodieren, [...] dann ist das so mein erster kleiner Geheimfavorit."

Getty Images Christian Polanc und Vanessa Mai bei "Let's Dance"

Getty Images Gabriel Kelly bei "Let's Dance"

