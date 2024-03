Nicht sein Opa! Joe Manganiello deckt Familiengeschichte auf

Mit dieser Erkenntnis hat Joe Manganiello (47) wohl nicht gerechnet! Wie der Magic Mike-Star bei seinem Besuch in der "The Kelly Clarkson Show" zugibt, hat er im vergangenen Jahr einiges über sich und seine Familie erfahren. Er beauftragte in der Sendung "Finding Your Roots" einen Historiker, mehr über den Hintergrund seines Nachnamens und seinen Stammbaum zu ergründen. "Wir haben herausgefunden, dass der Vater meines Vaters nicht sein Vater war", erklärt der Schauspieler. Das sei sowohl für ihn als auch für den Rest seiner Familie eine große Überraschung gewesen.

"Der Mann, der ihn großgezogen hat, war nicht sein Vater und das hat alle umgehauen", fügt der gebürtige Pennsylvania hinzu. Nach diesem Schock habe er sich auf die Suche gemacht und sich mit potenziellen Familienangehörigen in Verbindung gesetzt. "Jemand meldete sich. Eine afroamerikanische Frau in einem Dashiki und die sagte: 'Ich glaube, wir sind Cousins und Cousinen dritten Grades'", verrät Joe und es sei tatsächlich wahr. Außerdem habe der Freund von Caitlin O'Connor (33) mithilfe eines DNA-Tests Weiteres über seine Urgroßeltern, seinen wahren Großvater und die Hintergründe seiner deutschen Abstammung erfahren.

Doch nicht nur die Ahnenforschung verschaffte dem Filmstar ein turbulentes vergangenes Jahr – ebenso wahrscheinlich auch die Scheidung von seiner Ehefrau Sofia Vergara (51), mit der er rund sieben Jahre verheiratet war. Seit Februar diesen Jahres ist das einstige Paar offiziell geschieden. Wie TMZ berichtete, haben sie sich freundschaftlich darauf geeinigt, auf Unterhaltszahlungen zu verzichten, um "das Vermögen, das sie im Laufe ihrer sieben gemeinsamen Jahre angesammelt haben, zu behalten". Mittlerweile lebt Joe mit seiner neuen Partnerin zusammen, in die er einem Insider zufolge noch immer frisch verliebt ist.

Joe Manganiello im Dezember 2022

Caitlin O'Connor und Joe Manganiello bei einem Konzert

