Überraschende Diagnose: Darum hat Kelly Clarkson abgenommen!

Sie hatte einen triftigen Grund. Bei der Sängerin Kelly Clarkson (41) purzelten in den vergangenen Monaten ordentlich die Pfunde und ihr krasser Gewichtsverlust sorgte daraufhin mächtig für Schlagzeilen. Trotz der Tatsache, dass sich die Musikerin pudelwohl in ihrer Haut fühlt, war der eigentliche Grund für ihre Entscheidung, die Kilos anzugehen, kein so angenehmer: Kelly startete aufgrund einer beängstigenden Diagnose ihre Abnehmreise an!

In ihrer "The Kelly Clarkson Show" öffnet sich die US-Amerikanerin: "Nun, mir wurde gesagt, ich sei Prä-Diabetikerin. Das war der Auslöser!" Durch ihre Ärzte habe sie den Entschluss getroffen, etwas zu ändern, da sie an der Grenze sei und die Diabetes-Diagnose immer näher rückte. "Ich dachte mir: 'Okay, ich werde etwas dagegen unternehmen'", erklärt Kelly.

Mithilfe einer Mischung aus Disziplin, viel Bewegung und einer Ernährungsumstellung habe die "Since You've Been Gone"-Interpretin den Kampf gegen die Kilos daraufhin begonnen – und gemeistert! Gegenüber People verriet sie: "Ich habe abgenommen, weil ich auf meinen Arzt gehört habe – ein paar Jahre lange habe ich das nicht getan."

Kelly Clarkson, Talkmasterin

Kelly Clarkson, Sängerin

Kelly Clarkson, Popstar

