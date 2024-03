Partnerlook: Hailee Steinfeld und ihr Josh kuscheln in Paris

Hailee Steinfeld (27) und Josh Allen (27) wollen ihre Liebe wohl nicht mehr geheim halten! Seit einigen Monaten soll die Pitch Perfect-Darstellerin den Footballer daten, zeigt sich aber nur selten mit ihm in der Öffentlichkeit. Zur Pariser Fashion Week erscheinen die beiden nun aber zusammen und wirken auf Schnappschüssen des Abends sehr vertraut. In aufeinander abgestimmten, beigen Outfits verlassen sie die After-Show-Party des Luxuslabels Miu Miu und steigen gemeinsam in ein Auto. Dort kuscheln sie sich direkt aneinander, der Sportler legt der Schauspielerin dabei liebevoll die Hand auf das Bein.

Die 27-Jährige und der Buffalo-Bills-Quarterback wurden erstmals im Mai 2023 miteinander erwischt. Seitdem werden sie immer wieder bei Dates oder gemeinsamen Ausflügen gesehen. Doch trotz der vielen Fotos und Gerüchte bestätigten weder Hailee noch Josh bisher offiziell, dass sie zusammen sind. Angesprochen auf die Bilder und Schlagzeilen zu ihrer mutmaßlichen Beziehung verriet der NFL-Star im Podcast "Pardon My Take" lediglich: "Die Tatsache, dass sich überhaupt jemand dafür interessiert, haut mich immer noch um."

Bevor Hailee mit Josh anbandelte, war sie lange Zeit Single. 2018 soll sie mit dem Ex-One Direction-Star Niall Horan (30) liiert gewesen sein. Ihre Romanze soll laut Us Weekly allerdings nur knapp vier Monate gehalten haben. Bei Josh hatte es anders ausgesehen: Er war neun Jahre mit seiner Jugendliebe Brittany Williams in einer Partnerschaft. Mit der ehemaligen Cheerleaderin wuchs er zusammen in Kalifornien auf. Nur wenige Monate, bevor er zum ersten Mal mit Hailee gesehen wurde, hatten sich Josh und die Influencerin getrennt.

Anzeige

Tiziano Da Silva/ Pierre Peruss/ Bestimage/ Action Press Hailee Steinfeld und Josh Allen in Paris, 2024

Anzeige

Getty Images Hailee Steinfeld, Schauspielerin

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de