Schwangere Danielle Bregoli mit großem Babybauch gesichtet!

Danielle Bregoli erwartet in diesem Jahr ihr erstes Baby – und der Bauch der Schwangeren ist bereits ziemlich gewachsen! Das zeigen einige aktuelle Fotos, die Daily Mail vorliegen. Auf diesen ist die Musikerin beim Verlassen eines Restaurants in Los Angeles zu sehen – und in dem engen schwarzen T-Shirt sticht besonders ihre Babykugel richtig hervor. Dazu hat die Rapperin ihre Kurzhaarfrisur in einem Sleek-Look nach hinten gestylt und trägt gemütliche dunkle Leggings und Schlappen – abgerundet wird das Outfit mit einer schwarzen Handtasche.

Auf den Bildern sieht die Musikerin, die unter dem Namen Bhad Bhabie bekannt ist, eher mürrisch aus. Zuvor ereignete sich nämlich ein eher unschöner Vorfall in dem Lokal, in dem sie sich mit Freunden und ihrem Partner Le Vaughn aufgehalten hatte. Laut TMZ sollen Gäste des Restaurants die 20-Jährige und den Vater ihres ungeborenen Kindes gefilmt haben, während sie eine Auseinandersetzung hatten. Daraufhin soll die Situation eskaliert sein und einen Streit zwischen Danielles Freunden und den Besuchern ausgelöst haben. Die schwangere Rapperin verließ anschließend das Restaurant.

Erst im Dezember vergangenen Jahres verkündete die werdende Mutter ihre Schwangerschaft und ließ ihre Fans nur wenige Tage später direkt an ihrem Babyglück teilhaben: Sie gab das Geschlecht ihres zukünftigen Kindes bekannt! Als Gesicht einer aktuellen Modekampagne von Marc Jacobs (60) nutzte die Skandal-Rapperin das Fotoshooting, um die glückliche Nachricht öffentlich zu machen: Auf Instagram teilte sie mehrere Bilder und schrieb dazu: "Es ist ein Mädchen!" Vor rund vier Wochen verkündete sie auf besagter Plattform dann auch den Namen des Babys: Kali Love!

Instagram / bhadbhabie Danielle Bregoli, Rapperin



