Kates Onkel fordert: Prinz Harry soll Titel entzogen werden

Gary Goldsmith ätzt weiter in aller Öffentlichkeit gegen Prinz Harry (39) und dessen Frau Herzogin Meghan (42)! In der neusten Episode von Celebrity Big Brother hat der Onkel von Prinzessin Kate (42) seine Meinung darüber geäußert, wie die königliche Familie mit Harry und Meghan umgehen sollte, jetzt, da sie nicht mehr Teil der aktiven Royals sind. Gary äußerte sich in einem Gespräch mit einer seiner Container-Mitbewohnerinnen immer wieder negativ über das in den USA lebende Paar. Schließlich fasste er seine Meinung zu den beiden in einer Forderung zusammen. "Ich finde wirklich, man sollte ihnen die Titel wegnehmen", betonte der Unternehmer laut Mirror im britischen Fernsehen.

Laut Royal-Experten sei es aber unwahrscheinlich, dass König Charles III. (75) seinem Sohn und dessen Frau ihre Herzogstitel aberkennen wird. Der Autor Robert Jobson gab bereits im Sommer 2023 seine Einschätzung zu dieser Thematik gegenüber dem Magazin ab: Laut ihm werde Charles dem Paar "auf keinen Fall" die Sussex-Titel entziehen. Die Gründe: Einerseits seien die Titel ein Hochzeitsgeschenk von Queen Elizabeth II. (✝96) an ihren Enkel und dessen Ehefrau gewesen. Zudem würde dieser Schritt das Familiendrama befeuern und zusätzlich Aufmerksamkeit darauf lenken.

Harry und Meghan leben inzwischen bereits seit rund vier Jahren nicht mehr bei der Königsfamilie in Großbritannien. Anfang 2020 verkündeten die beiden, dass sie ihre royalen Pflichten niederlegen und in die USA auswandern werden. Dort leben sie inzwischen mit ihren zwei Kindern Archie Harrison (4) und Lilibet Diana (2) im sonnigen Kalifornien. Allerdings kehrte auch nach dem sogenannten Megxit – also dem Royal-Ausstieg – keine Ruhe ein. Unter anderem sorgte Harry mit seinen Enthüllungen über die Royals in dem Buch "Reserve" weltweit für Schlagzeilen. Außerdem gab das Paar Oprah Winfrey (70) ein Interview, in dem es über das Leben innerhalb des Palasts auspackte.

i-Images via ZUMA Press / Zuma Press Gary Goldsmith, Onkel von Prinzessin Kate

Getty Images Prinz Harry und Herzogin Meghan im September 2022

