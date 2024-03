Verriet Mark Keller "Let's Dance"-Teilnahme versehentlich?

Mark Keller (58) ist in diesem Jahr einer der Promis, der bei Let's Dance das Tanzbein schwingt. Dass er Teil der beliebten Tanzshow ist, durfte er vor der offiziellen Bekanntgabe durch den Sender aber nicht herumerzählen. Offenbar hat sich der Schauspieler aber trotzdem versehentlich verraten! In seinem Podcast "Let's talk about dance" plaudert Christian Polanc (45) aus, dass er mit der Teilnahme des Der Bergdoktor-Stars bereits rechnete: "Ich habe es bei Mark ja schon lange geahnt. Ich habe ihn bei ein paar Veranstaltungen davor getroffen und dann hat er mich schon so oft auf 'Let's Dance' angesprochen. So übermäßig oft."

Obwohl Mark wohl beteuert habe, dass die Sendung gar nichts für ihn sei, habe Christian den Braten dennoch sofort gerochen. Christina Hänni (34) stimmt ihm amüsiert zu: "Das sind dann immer die Kandidaten, die meinen, sie wären so subtil. Die uns einfach immer Fragen stellen, uns Profis, und du ganz genau weißt: Also entweder ihr wisst schon, dass ihr mitmacht oder ihr plant mitzumachen." Das sei offenbar auch bei der Profitänzerin des Öfteren vorgekommen.

Dabei sollte man eigentlich meinen, dass der Serienstar inzwischen mit Geheimnistuerei umzugehen weiß. Immerhin nahm Mark 2022 bei The Masked Singer teil und musste seine Identität bis zum Ende geheimhalten. Er schaffte es als Dornteufel bis ins Finale auf den zweiten Platz – und bis auf seine eingefleischten Fans, die ihn an der Stimme und an Indizien erkannten, schien Mark sich in diesem Falle nicht selbst verraten zu haben.

Instagram / christianpolanc Christian Polanc und Christina Hänni

Getty Images Kathrin Menzinger und Mark Keller bei "Let's Dance"

