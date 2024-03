GNTM-Tracy ist enttäuscht: Ihr Rausschmiss war "nicht fair"

Tracy Baumgarten hat diese Entscheidung absolut nicht kommen sehen! Die Influencerin ist in der vierten Folge von Germany's Next Topmodel nach ihrer Rückkehr ins Format schon wieder rausgeflogen. Wie sie gegenüber Promiflash verrät, habe sie das nicht erwartet: "Mir war zwar bewusst, dass ich nicht gewinnen würde wegen meines freiwilligen Ausstieges in der letzten Staffel, aber dass meine Reise so kurz andauern wird – damit habe ich absolut nicht gerechnet." Dass sie von Heidi Klum (50) direkt wieder nach Hause geschickt wurde, finde sie nicht in Ordnung. "Die Entscheidung finde ich nicht fair, ich bin der Meinung, es haben andere viel schlechter abgeschnitten", macht die Beauty deutlich.

Tracy hatte GNTM im vergangenen Jahr abgebrochen, da sie sich nicht mehr wohlfühlte. Im Finale hatte sie Heidi dann um eine zweite Chance gebeten und diese in der aktuellen Staffel bekommen. Doch die Jurorin war nicht besonders begeistert von ihr. Die erste Foto-Challenge lief nicht gut für sie – ihre Konkurrentin Fabienne besiegte sie. Beim ersten richtigen Shooting im Meer konnte sie auch nicht punkten: "Tracy ruiniert fast jedes Foto", meinte die Modelmama. Wegen ihrer enttäuschenden Leistung schickte sie die Beauty deshalb direkt wieder nach Hause.

Neben der Essenerin mussten noch drei weitere Kandidaten ihre Koffer packen: Vanessa, Yanik und Bao-Huy. Die Fans finden es vor allem für Letzteren schade und können seinen Exit nicht nachvollziehen. "Es hieß doch direkt nach dem Shooting, dass Bao-Huy die Kritik super umgesetzt hat", meint ein User auf Instagram. Ein weiterer kommentiert: "Bei Bao und Tracy verstehe ich das null. Tracy wollten die nur fix loswerden und Bao war mega."

