"Megasexy": Wie kommt Biyon in "Let's Dance"-Show zwei an?

Nachdem Oliver Pocher (46) den Motivationscoach Biyon Kattilathu (39) lange Zeit auf Social Media fertiggemacht hatte, wurde er für die diesjährige Staffel von Let's Dance angefragt. In der zweiten Show zwei legte er einen starken Tango mit seiner Partnerin Marta Arndt (34) zu dem Song "Be My Lover" hin. Der Juror Joachim Llambi (59) kritisierte zunächst die Haltung des Autors: "Das muss sortierter sein." Trotzdem gab er ihm sechs Punkte. Jorge González (56) hingegen war einfach nur begeistert von Biyon. "Das war megasexy. [...] Das war eine komplizierte Choreografie für eine zweite Show, viele Schritte, die du toll gemeistert hast", lobte er ihn. Insgesamt gab es 20 Punkte für ihn und Marta.

Auch im Netz sind viele User überrascht über seine Leistung. "Finde nur ich das gerade ziemlich gut?" und "Ich kann Biyon noch nicht so einschätzen, aber er strengt sich an", lauten etwa zwei Postings auf X. In der Kennenlernshow war er nicht so gut weggekommen. "Also diesen Glücksvogel hätte es echt nicht gebraucht, der geht mir schon auf die Nerven", hieß es auf Social Media.

Auch bei den Promiflash-Lesern kommt der Kandidat nicht ganz so gut an. In mehreren Umfragen bekam er viele Stimmen, wenn es darum ging, wer die Show verlassen soll. Ob es tatsächlich dazu kommt? Denn auch die Punkte der Juroren spielen eine große Rolle. Am heutigen Abend könnte es daher eng für den Unternehmer Tillman Schulz (34) werden. Für seine Darbietung konnte er nur sieben Punkte abstauben.

