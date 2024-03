Nach Flugzeugabsturz: Travis Barker glaubt an Schutzengel!

Travis Barker (48) glaubt daran, dass er im Flugzeug von Schutzengeln bewacht wird. Diese rührende Nachricht teilt das Blink182-Mitglied mit einem aktuellen Foto in seiner Instagram-Story. Auf diesem zeigt der Schlagzeuger ein Ticket, auf das er die Worte geschrieben hat: "Ich weiß, dass ich Engel habe, die auf mich aufpassen!" Dazu verziert er den Boardingpass mit einem kleinen selbstgezeichneten Kreuz. Der Reminder an sich selbst liegt während eines Fluges von Sydney nach Perth in unmittelbarer Sichtweite des Vaters von Alabama Luella Barker (18), sodass er diesen während der Reise nicht aus den Augen verliert.

Die Nachricht hat eine ganz besondere Bedeutung für den 48-Jährigen, denn er kämpft eigentlich mit großer Flugangst. In einem Interview mit New York Times sprach er im vergangenen Jahr darüber, wie sehr seine Ehefrau Kourtney Kardashian (44) ihn jedoch unterstützt hatte, diese in den Griff zu bekommen. "Ich glaube, die Macht der Liebe hat mir wirklich geholfen", behauptete Travis und fügte hinzu: "Kourt hat es geschafft, dass ich fliege, dass meine Kinder jetzt fliegen. Sie hat uns geheilt." Denn auch Alabama leidet wie ihr Papa unter der Angst vorm Fliegen – und das seit einem besonders traumatisierenden Vorfall.

Die Furcht der beiden wurde nämlich durch einen schrecklichen Flugzeugabsturz im Jahr 2008 ausgelöst: Travis befand sich mit fünf weiteren Passagieren in einem Privatjet – dieser verunglückte jedoch kurz nach dem Abflug. Damals überlebte der schwer verletzte Drummer das Unglück – vier der insgesamt sechs Fluggäste verstarben hingegen auf tragische Weise. Seitdem leidet der Musiker an großer Flugangst und hatte sich für rund 13 Jahre nicht getraut, einen Flieger zu betreten – bis vor fast zwei Jahren! An der Seite seiner Ehefrau wagte sich Travis in eine private Maschine seiner Schwägerin Kylie Jenner (26) und überwand seine Angst.

Anzeige

Instagram / travisbarker Travis Barker, Drummer von Blink182

Anzeige

Instagram / travisbarker Alabama, Travis Barker und Kourtney Kardashian, Mai 2023

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de