Süß! Sarah Michelle Gellar gratuliert Freddie zum Geburtstag

Sie sind noch verliebt wie am ersten Tag. Sarah Michelle Gellar (46) und Freddie Prinze Junior (48) hatten sich einst am Set von "Ich weiß, was du letzten Sommer getan hast" kennen und lieben gelernt. Ihre Liebe besiegelten sie dann im Jahr 2002 sogar mit dem Jawort. Seither scheinen die beiden Schauspieler im absoluten Glück zu schwelgen. Das beweisen sie ihrer Community immer wieder mit süßen Schnappschüssen im Netz. Zum Geburtstag ihres Liebsten widmet Sarah diesem einen zuckersüßen Post.

Auf ihrem Instagram-Profil teilt die 46-Jährige einen Schnappschuss des "Eine wie keine"-Darstellers, der ihn beim Salzen seines Steaks zeigt. Unter den Beitrag schreibt sie liebevoll: "Saltbae hat keine Chance gegen mein Geburtstags-Bae." Offenbar spielt sie damit auf einen viralen Moment an, für den der türkische Gastronom Nusret Gökçe vor einiger Zeit gesorgt hatte, als er in ähnlicher Pose das Essen seiner Gäste salzte. Ihrem süßen Post hängt Sarah am Ende noch den Hashtag #happybirthday an.

Und auch die Fans des Paares können ihre Entzückung über die tiefe Zuneigung der beiden kaum zurückhalten. Deswegen tummeln sich die Kommentare auch nur so unter dem Beitrag. Neben "Ich finde es toll, dass ihr schon so lange ineinander verliebt seid", heißt es unter anderem "Ihr seid einfach zu bezaubernd."

Instagram / sarahmgellar Freddie Prinze Junior, Schauspieler

Getty Images Sarah Michelle Gellar und Freddie Prinze Junior, Schauspieler

