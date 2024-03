Liebesbeweis an Mark? Kristin Cavallari zeigt neue Halskette

Kristin Cavallari (37) scheint ihre Beziehung nicht verstecken zu wollen: Jetzt trägt sie nämlich den Anfangsbuchstaben ihres Liebsten Mark Estes an einer Kette um den Hals! Auf ihrem Instagram-Account präsentiert die Schauspielerin stolz das goldene Schmuckstück und strahlt dabei überglücklich in die Kamera. Ihren Beitrag kommentiert sie lediglich mit einem "M" und sorgt damit bei ihren Followern ziemlich für Aufmerksamkeit. "Mum oder Mark?", fragt einer ihrer Fans in den Kommentaren und ein weiterer scherzt: "Oh, 'M' für Mama! Wie süß!" Die Fragen lässt die dreifache Mutter unbeantwortet.

Allem Anschein nach will die 37-Jährige mit dem filigranen Kettchen ihrer neuen Romanze einen kleinen Liebesbeweis machen und wählte diese nicht in Anspielung auf ihre Mutter aus. Seitdem sie ihre Beziehung zu dem rund zwölf Jahre jüngeren Model bekannt gab, scheut sich Kristin nämlich ganz und gar nicht davor, ihr Glück mit ihren Followern im Netz zu teilen und immer wieder niedliche Liebesbekundungen zu veröffentlichen. Neben einem zuckersüßen Foto der beiden, zu dem sie die Worte "Er macht mich glücklich" schrieb, teilte auch ihr Liebster einen Clip, in dem er die Beziehung der beiden zur Schau stellte: Beide knutschten und tanzten sehr leidenschaftlich an einem Pool – und das nur leicht bekleidet!

Für ihre Beziehung musste die Dreifachmama aber auch viel Kritik einstecken und fiese Kommentare über sich ergehen lassen. Viele Nutzer machten sich nämlich in den sozialen Medien über den Altersunterschied zwischen ihr und dem 24-Jährigen lustig. Davon ließ sich das Paar jedoch nicht beirren. "Jeder hat ein Recht auf eine eigene Meinung, aber Kristin und Mark achten nicht auf den ganzen Trubel!", stellte ein Freund von Mark gegenüber Page Six klar und merkte an: "Sie sind zwei volljährige Erwachsene, die sich mögen – wen kümmert es also?"

TikTok / markestes001 Kristin Cavallari und ihr Freund Mark Estes

Instagram / kristincavallari Kristin Cavallari und ihr Freund Mark im Februar 2024

