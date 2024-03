Die Spice Girls stehen Geri Halliwell in Ehekrise zur Seite

Geri Halliwell (51) kann sich stets auf ihre Mädels verlassen! Seit einigen Wochen sorgt der Sexting-Skandal von Christian Horner (50), dem Mann der Musikerin, für reichlich Aufsehen. In dieser schlimmen Zeit sind ihre Spice Girls-Kolleginnen voll und ganz für sie da. "Wenn man so etwas durchmacht, braucht man seine Freunde und Familie und wir alle unterstützen sie. Geri tut mir echt leid", erklärt Mel (48) im Interview mit Good Morning Britain und verrät zudem, dass sie wohl an einer Band-Reunion arbeiten: "Ich bin immer diejenige, die sagt, dass wir zusammenkommen und ich werde immer dafür getadelt. Wir machen etwas, ich kann nur nicht sagen, was."

Der Boss des Formel-1-Teams von Red Bull soll einer Kollegin anzügliche SMS geschickt haben. Erst kürzlich waren einige dieser Textnachrichten geleakt worden. Laut den Chatverläufen, die Page Six vorliegen, soll er die Mitarbeiterin unter anderem gefragt haben, "welches Outfit" sie trägt. In einer weiteren zweideutigen SMS von Christian hatte es angeblich geheißen: "Ich muss vielleicht ein bisschen beweglich sein... so wie du." Zudem habe er die Frau um ein Foto ihres Rocks und ein Selfie gebeten.

Trotz der Schlagzeilen hält Geri offenbar weiterhin voll und ganz zu ihrem Mann. Kurz nachdem die Nachrichten in den Umlauf gekommen waren, unterstützte sie ihn bei einem Auftritt in Bahrain. Wie ein Insider gegenüber The Sun berichtete, wolle sie auch weiterhin zu ihm halten. "Es war für Geri hart in Bahrain, aber sie war entschlossen zu zeigen, dass ihre Ehe immer noch stark ist und das wird sie auch beim Großen Preis von Saudi-Arabien tun", erklärte die Quelle.

Anzeige

Getty Images Mel B, Sängerin

Anzeige

Getty Images Geri Halliwell und Christian Horner beim Grand Prix von Bahrain

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de