Robert Garrison Browns (†25) Schwester zollt ihm Tribut

Nun nimmt auch seine Schwester Abschied von Robert Garrison Brown (25). Der Sohn der Alle meine Frauen-Stars Kody (55) und Janelle Brown (54) war am Dienstag tot aufgefunden worden. Seine Schwester Madison erinnert sich jetzt an ihn zurück. Auf Instagram postet sie ein Foto, auf dem sie gemeinsam mit Garrison zu sehen ist. "Meine Worte scheinen kurz zu sein. Unsere Herzen sind gebrochen und wir werden nun von der Liebe für unseren wunderbaren Bruder verschluckt, mit der wir hier zurückgelassen werden. Gott sei bei dir, bis wir uns wiedersehen. Bis dahin müssen wir in einer graueren Welt ohne das Licht leben, das du uns gebracht hast", verabschiedet sie sich von ihrem Bruder.

Die Eltern des TV-Stars teilten bereits kurz nach dem Bekanntwerden der tragischen Neuigkeiten ein gemeinsames Statement auf Instagram. Zu zwei Fotos ihres Sohnes schrieben sie einige emotionale Worte: "Kody und ich sind zutiefst betrübt, den Verlust unseres geliebten Sohnes Robert Garrison Brown bekanntzugeben. Er war ein Lichtblick im Leben von allen, die ihn kannten. Sein Verlust wird eine so große Lücke in unserem Leben hinterlassen, dass es uns den Atem raubt." Schließlich bat die Familie um die Wahrung ihrer Privatsphäre, um in Ruhe trauern zu können.

Garrison war vor wenigen Tagen tot in seiner Wohnung aufgefunden worden. Er soll eine Schusswunde erlitten haben – es gebe derzeit jedoch keine Hinweise auf Fremdverschulden. Vor seinem Tod soll Garrison einem Polizeibericht zufolge, der TMZ vorliegt, eine besorgniserregende SMS an einen Bekannten versendet haben. "Ich möchte dich dafür hassen, dass du die guten Zeiten mit mir geteilt hast. Aber ich kann es nicht. Ich vermisse diese Tage", soll der Wortlaut der Textnachricht gewesen sein. Nachdem seine Mutter davon erfahren habe, habe sie mit ihrem Sohn gesprochen – sei danach aber noch beunruhigter gewesen, weshalb sie ihre Kinder gebeten habe, nach ihrem Sohn zu schauen. Daraufhin habe sein Bruder Gabriel ihn leblos aufgefunden.

Anzeige

Instagram / madison_rose11 Robert Garrison und Madison Brown, TV-Bekanntheiten

Anzeige

Instagram / madison_rose11 Madison Rose Brown Brush, Tochter von Kody und Janelle Brown

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de