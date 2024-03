Hat Mark Keller bei "Let's Dance" eine besondere Taktik?

Mark Keller (58) und Kathrin Menzinger (35) haben bei Let's Dance bisher ganz passabel abgeliefert. Punktetechnisch lagen der Schauspieler und seine Tanzpartnerin in den vergangenen Folgen im Mittelfeld. Christian Polanc (45), der in dieser Staffel zum ersten Mal seit Jahren nicht als Profitänzer dabei ist, vermutet in seinem Podcast "Let's Talk About Dance": "Seine Taktik ist wahrscheinlich, die Jury einfach so zuzureden, dass die dann gar nicht mehr so viel Zeit hat, irgendwas zu sagen. Hat auch ganz gut funktioniert." Seiner Meinung nach sei Mark einfach ein Showman.

Aber auch Pascal Hens (43), der in Christians Podcast zu Gast ist, ist von dem einstigen Alarm für Cobra 11-Darsteller beeindruckt. Man merke ihm an, dass er Spaß an der Sache habe. "Er bringt das auch gut rüber. [...] Das kommt bei den Leuten gut an", findet der ehemalige Handballprofi. Er könne sich vorstellen, dass Mark sehr ehrgeizig und fleißig sei: "Deswegen wird die Reise für ihn eine gewisse Zeit noch weitergehen. [...] Ob es sich dann tänzerisch so weiterentwickelt, dass man dann sagt, man kann über noch viel weiter sprechen... Das werden wir sehen."

In der Kennenlern-Show hatte sich Mark sogar so sehr ins Zeug gelegt, dass er sich am Finger verletzte. "Bei der Hebung in der Sendung war die Belastung eine andere als im Training und der Daumen ist durchgekracht", erzählte der TV-Star im Interview mit RTL. Beim Arzt kam heraus, dass er sich das Daumen-Innenband angerissen hat. Seine Show-Teilnahme war dadurch jedoch nicht in Gefahr. Er sollte nur erst mal auf Hebefiguren verzichten und etwas vorsichtiger sein.

Getty Images Christian Polanc im April 2019

RTL / Stefan Gregorowius Pascal Hens bei "Die Verräter – Vertraue Niemandem!"

