Yasin Mohamed packt aus: Das läuft zwischen ihm und Jenny!

Yasin Mohamed (32) redet Klartext. Seit einigen Wochen halten sich hartnäckige Gerüchte, dass der Realitystar mit Jenny Elvers (51) anbandelt. Die beiden sind derzeit in der Spielshow The 50 zu sehen – ein Teaser zeigte bereits einen Kuss der Fernsehbekanntheiten. In seiner Instagram-Story klärt der TV-Casanova nun auf, was zwischen ihm und Jenny läuft. "Ja, Leute, warum nicht? Ich war Single, sie war Single, wir beide fanden uns gut. Da knutscht man halt ein bisschen rum, es war ja in Paris", erklärt der Ex von Paulina Ljubas (27). Herzen seien aber nicht gebrochen worden und zwischen ihm und der Schauspielerin herrsche auch kein böses Blut. "Wir verstehen uns auch heute noch, wir sind nicht zusammen oder bandeln irgendwie an. Wir hatten einfach dort eine tolle Zeit und das war's. Ich weiß nicht, warum so ein krasses Fass aufgemacht wird. Wir haben halt einfach unser Leben genossen."

Auch Jenny äußerte sich bereits zu ihrer Turtelei mit dem Frauenhelden. "Es war vergangenes Jahr in Paris und wer nie in Paris geküsst hat, der hat auch nicht gelebt. Mehr ist es nicht, mehr war es nicht, und mehr wird es auch nie sein", betonte sie gegenüber Bild. Eine gemeinsame Zukunft mit dem ehemaligen Ex on The Beach-Teilnehmer schloss sie damals entschieden aus: "Wir sind in Kontakt, wir mögen uns, aber das hat natürlich keine Zukunft und sollte auch nie eine Zukunft haben. Das war nur für den Moment, er ist ja niedlich, so ist es nicht." Zum Sex soll es aber wohl nicht gekommen sein.

Bereits im Vorfeld der Show waren wilde Gerüchte in Umlauf geraten: In einem Video auf seinem YouTube-Kanal stellte der Content Creator Malkiel Rouven Dietrich die Teilnehmer der Show vor und konnte sich einen Kommentar zu dem Kampf der Realitystars-Kandidaten nicht verkneifen: Der YouTuber behauptete, dass Yasin und die "Knallhart"-Darstellerin miteinander geschlafen hätten.

Anzeige

Instagram / yasin__11_ Yasin Mohamed, Reality-TV-Darsteller

Anzeige

Getty Images Jenny Elvers im Oktober 2022 in Duisburg

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de