Glen Powell beim Date mit einer Schönheitskönigin erwischt!

In den vergangenen Wochen kursierten hartnäckige Liebesgerüchte um Glen Powell (35) und Sydney Sweeney (26). Zwischen den beiden soll es während der Dreharbeiten zu dem Film "Wo die Lüge hinfällt" geknistert haben. Dabei ist zumindest die Euphoria-Darstellerin in festen Händen. Doch nun wurde auch Glen bei einem Date gesichtet! Paparazzifotos, die Daily Mail veröffentlichte, zeigen den Schauspieler zusammen mit der israelischen Schönheitskönigin Noa Cochva (25). Gemeinsam verließen die beiden einen Nachtklub in Los Angeles und machten sich auf den Weg zu ihrem Auto.

Erst kürzlich äußerte sich Sydney zu der angeblichen Liaison. "Aber ich würde sagen, das verrückteste Gerücht, das ich kenne, ist, dass ich während der Dreharbeiten eine Affäre mit meinem Co-Star Glen Powell hatte", witzelte die 26-Jährige bei "Saturday Night Live" und fügte nach einer längeren Pause hinzu: "Das ist natürlich nicht wahr!"

Nichtsdestotrotz verstehen sich die beiden super und möchten erneut gemeinsam vor der Kamera stehen. Im Gespräch mit Variety geriet Glen regelrecht ins Schwärmen. Es sei "so einfach, mit Sydney zu arbeiten und es macht deswegen so viel Spaß", verriet er. Die beiden Schauspieler seien derzeit dabei, "das nächste Projekt zu finden." Doch damit nicht genug: Auch Sydneys schnelle Auffassungsgabe beeindruckt den 35-Jährigen: "Sie ist die schnellste Leserin, die ich je getroffen habe." Laut Glen lese die Blondine alle Drehbücher "in Rekordzeit".

Getty Images Sydney Sweeney, Schauspielerin

Getty Images Glen Powell und Sydney Sweeney, Co-Stars

