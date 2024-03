Katja oder Rebecca: Wer passt besser zu Bachelor Dennis?

Bei Die Bachelors geht es ans Eingemachte! Die Junggesellen Dennis Gries und Sebastian Klaus (36) vergeben nur noch eine letzte Rose an ihre auserwählte Herzensdame. Bachelor Dennis hat sich entschieden, Rebecca und Katja mit ins Finale zu nehmen. Sonnenschein Rebecca zog den Fitnessfan aus dem Allgäu von der ersten Sekunde an in ihren Bann. Der Rosenkavalier entschied sich daher dafür, das erste Einzeldate der Staffel – einen aufregenden Helikopterflug – mit der 27-Jährigen zu verbringen. Mit der Social Media Managerin aus Berlin baute er von Folge zu Folge eine stärkere Bindung auf und ging ziemlich schnell mit ihr auf Tuchfühlung: Bei ihrem zweiten Date tauschten sie Zärtlichkeiten im Pool aus. "Wenn du in meiner Nähe bist, dann fühlt es sich einfach richtig an", schwärmte Dennis während des Dates.

Auch zwischen Katja und Dennis herrschte von Anfang an eine gewisse Anziehung, die den Allgäuer neugierig machte. Bei einem Rugbyspiel in der dritten Folge erkämpfte sich der Junggeselle schließlich ein Einzeldate mit der Beauty. Es dauerte nicht lang, bis die beiden eingekuschelt auf der Couch die ersten Lippenbekenntnisse austauschten. Zwar fiel es der Düsseldorferin anfangs schwer, sich fallen zu lassen, jedoch konnte sie sich von Date zu Date immer mehr auf den Rosenkavalier einlassen. Nicht nur emotional kamen sich die beiden näher: Bei ihrem Dreamdate scheint es ganz schön geknistert zu haben, als die Kameras weg waren. "Die Nachbarn haben schon Beschwerde eingereicht. Und das lag nicht am Schnarchen!", äußerte der Fitnesstrainer am Morgen nach dem Dreamdate mit der Single-Lady.

Nicht nur der Allgäuer Fitnesstrainer muss eine harte Entscheidung treffen. Auch Bachelor Sebastian muss jetzt auf sein Herz hören. Der Hamburger muss sich bei der finalen Rosenvergabe zwischen Eva Thümling (28) und Larissa Katharina entscheiden. Zu beiden Frauen hat der 36-Jährige eine starke emotionale Verbindung aufgebaut – und auch er ging bereits mit beiden Ladys auf Tuchfühlung.

Anzeige

RTL Dennis und Rebecca bei "Die Bachelors"

Anzeige

RTL Dennis und Katja bei "Die Bachelors"

Anzeige

Anzeige

Wer sollte eurer Meinung nach die letzte Rose von Dennis erhalten? Rebecca. Katja. Abstimmen Ergebnis anzeigen



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de