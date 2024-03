"Zu ausgelaugt": Katie Price schwänzt ihren Gerichtstermin

Vor wenigen Tagen sollte Katie Price (45) vor Gericht erscheinen. Der Grund: Die britische Reality-TV-Bekanntheit wurde trotz Fahrverbot am Steuer erwischt. Zu dem Termin kreuzte sie jedoch nicht auf. In ihrem Podcast "The Katie Price Show" verrät sie jetzt, warum. "Ich bin im Moment so ausgelaugt. Ich war mental einfach nicht in der Lage, zu der Gerichtsverhandlung zu gehen", betont das einstige Model. "Es gibt einen Lieferengpass für meine ADHS-Medikamente, sodass ich momentan ohne auskommen muss", begründet sie weiter. Das Gericht nimmt darauf wohl keine Rücksicht. Denn das Verfahren wurde in ihrer Abwesenheit fortgesetzt und Katie wurde von den Richtern für schuldig befunden.

Die 45-Jährige geht momentan wohl durch eine schwierige Zeit. "In meinem armen Kopf geht so viel vor sich. Das Einzige, was mich bei der Stange hält, sind die Kinder [...]", gesteht sie traurig. Doch auch mit ihren Kids scheint es nicht immer gut zu laufen. Ihren Sohn Junior Savva Andre (18) sieht die Unternehmerin nur sehr selten, wie sie zuvor in ihrem Podcast erzählte: "Ich habe Junior seit Ewigkeiten nicht mehr gesehen." Der Teenie lebt momentan bei seinem Vater, Katies Ex Peter Andre (51).

Dafür hat Katie offenbar in der Liebe ihr Glück gefunden! Mit ihrem neuen Freund John Joe Slater blickt die Schriftstellerin positiv in die Zukunft, wie ein Insider gegenüber Hello! ausplauderte. Auch der Altersunterschied von insgesamt 14 Jahren scheint die Fünffachmama nicht zu stören. "Sie will JJ auf jeden Fall heiraten und wenn er ihr in den nächsten Wochen einen Antrag macht, wird sie auf jeden Fall 'Ja' sagen", verriet die interne Quelle.

Jules Annan / Avalon Katie Price mit ihrem Sohn Junior Andre, Januar 2023

Instagram / katieprice JJ Slater und Katie Price

