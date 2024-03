Gal Gadot zeigt sich erstmals nach der Geburt öffentlich

Gal Gadot (38) wurde zum ersten Mal nach der Geburt von ihrer Tochter in der Öffentlichkeit gesehen. Am Donnerstag erwischten Paparazzi die Schauspielerin bei einem Spa-Besuch in Los Angeles. Auf den Fotos, die Daily Mail vorliegen, verlässt sie gerade das Gebäude miteinigen Freundinnen. Die "Wonder Woman"-Darstellerin trug ein lässiges Outfit, bestehend aus einem hellbraunen Pullover und einer blauen Jeans. Dazu kombinierte sie ein Paar Stiefel, eine schicke Tasche und eine stylishe Sonnenbrille. Ihre Haare trug Gal offen und zu einem Seitenscheitel gekämmt.

Erst vor wenigen Tagen gab die 38-Jährige überraschend die Geburt ihrer Tochter bekannt. Zuvor hatte Gal nie öffentlich kommuniziert, dass sie schwanger war. Via Instagram teilte die "Heart of Stone"-Darstellerin ein Foto von sich und ihrem Nachwuchs aus dem Krankenhaus. Das kleine Mädchen hört auf den Namen Ori, der auf Hebräisch "mein Licht" bedeutet. Für Gal und ihren Ehemann Jaron Varsano ist es bereits das vierte gemeinsame Kind. Zuvor bekamen die beiden bereits drei Töchter namens Alma, Maya und Daniella.

In ihrer Rolle als Mutter geht die Critics' Choice Awards-Gewinnerin komplett auf.Vor einigen Jahren sprach Gal in einem Interview mit InStyle offen über ihr Mamaglück. "Ich habe jung angefangen. Ich war 25, als ich mit Alma schwanger wurde. Ich wollte immer eine junge Mutter sein", erklärte sie. Vor allem die Geburten ihrer Kinder habe sie gut in Erinnerung. "Ich würde es einmal pro Woche machen, wenn ich könnte. Es ist so magisch", schwärmte der Filmstar.

Anzeige

Instagram / gal_gadot Gal Gadot mit ihrer Tochter Ori

Anzeige

Instagram / gal_gadot Gal Gadot mit ihrer Familie

Anzeige

Anzeige



Tipps für Promiflash? Einfach E-Mail an: tipps@promiflash.de