Schwach? Das hält Renata Lusin von "Let's Dance"-Ann-Kathrin

In der aktuellen Staffel von Let's Dance schwebt Renata Lusin (36) aufgrund ihrer Schwangerschaft nicht über das TV-Parkett. Jedoch verfolgt die Profitänzerin das Format auch weiterhin gespannt. Dabei hat sie wohl vor allem Augen für ihren Ehemann Valentin Lusin (37). Dieser kämpft gemeinsam mit Promi-Partnerin Ann-Kathrin Bendixen um den diesjährigen Sieg. Bisher erweist sich das jedoch als schwierige Aufgabe – weswegen Renata nun auch harte Worte für die Weltenbummlerin findet. "Valentin hat die tänzerisch schwächste Partnerin bekommen, die noch nie ansatzweise etwas mit Bewegung- und Choreolernen zu tun hatte. [...] Es braucht seine Zeit", erklärt sie im Promiflash-Interview.

Zwar klingt das erste Fazit der gebürtigen Russin sichtlich streng, jedoch findet sie auch liebe Worte für die Influencerin – sieht sogar eine Leistungssteigerung in ihrer Performance. "Wir sehen die Verbesserung und Ann-Kathrin gibt alles", meint die werdende Mama dazu gegenüber Promiflash. Schlussendlich gehe es bei der beliebten Tanzshow zwar um den heiß begehrten Titel des "Dancing Stars 2024", jedoch solle dabei auch der Spaß nicht verloren gehen. Und diesen scheint Ann-Kathrin laut Renata auf jeden Fall mitzubringen. "Das wichtigste: Sie ist so eine sympathische, liebevolle und ehrliche Seele. Man liebt sie einfach", schwärmt die 36-Jährige zuletzt von der "Let's Dance"-Kandidatin.

Vor wenigen Wochen meldete sich Renata nach der Sieben-Punkte-Performance von Ann-Kathrin und Valentin zu Wort. Bereits damals zeigte sich die Tänzerin optimistisch. Auf Instagram betonte sie: "Viel Arbeit und etwas mehr als vier Tage Zeit, dann schaffst du das!" Dabei kam sie auch aus dem Schwärmen für die Motorrad-Weltreisende kaum heraus: "Wie kann man so natürlich und sympathisch sein? So, so eine süße Maus."

Getty Images Ann-Kathrin Bendixen und Valentin Lusin, 2024

Getty Images Renata Lusin bei "Let's Dance" 2021

