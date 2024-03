Vicky Leandros stürzt bei Abschiedstournee von der Bühne!

Schlagerstar Vicky Leandros (71) ist derzeit auf Abschiedstournee. Bei ihrem Tourstopp im ausverkauften Kuppelsaal in Hannover jagte die Sängerin ihren Fans einen ganz schön großen Schrecken ein. Während sie ihren Hit "Ich Liebe Das Leben" zu ihrem Besten gab, fiel die Schlagerlegende von der Bühne. Wie in einem Video, das Bild vorliegt, zu erkennen ist, war die 71-Jährige gegen einen Lautsprecher auf der Bühne getreten, kam ins Wanken und stürzte mit dem Gesicht voran vom Bühnenrand. Sofort eilten Vicky mehrere Personen zur Seite und halfen ihr zurück auf die Bühne. Nach dem Sturz setzte die Musikerin dann ganz professionell ihre Show fort, so als sei nichts gewesen.

Mittlerweile hat sich die Sängerin persönlich im Netz zu dem Vorfall geäußert. Auf Instagram schreibt die Schlagerlegende unter ihren aktuellen Beitrag: "Ich hatte großes Glück, dass ich mich nicht verletzt habe und danke meinem Schutzengel." Die Fans in der Kommentarspalte teilen die Freude darüber, dass die 71-Jährige unversehrt geblieben ist. "Wir sind unendlich froh und dankbar, dass dir nichts Schlimmeres passiert ist", kommentiert ein Nutzer. Ein weiterer User schließt sich dem an und schreibt: "Gut, dass du dir nichts getan hast. Pass gut auf dich auf!"

Im November vor zwei Jahren hatte Vicky ihr Karriere-Aus verkündet. "Ich denke, es wird Zeit, aufzuhören. Im Sommer bin ich 70 Jahre alt geworden. Da fängt man an, über die Endlichkeit des Lebens nachzudenken. Irgendwann muss es vorbei sein", erklärte sie damals gegenüber Bild. Nun haben ihre Fans noch ein letztes Mal die Chance, die Schlagerlegende im Zuge ihrer Abschiedstour live performen zu sehen.

Getty Images Vicky Leandros bei "Heiligabend mit Carmen Nebel" in München im November 2015

Getty Images Vicky Leandros, Sängerin

