Wow! Sydney Sweeney mit Mega-Dekolleté bei Preisverleihung

Sydney Sweeney (26) gewährt ganz tiefe Einblicke. Die Schauspielerin erscheint auf dem roten Teppich der GLAAD Media Awards in einer silberglänzenden Robe. Doch das Kleid selbst ist wohl weniger das, was an ihrem Look Aufmerksamkeit erregt – es ist eher das besonders tief ausgeschnittene Dekolleté der US-Amerikanerin. Ganz konkurrenzlos ist Sydney auf dem Red Carpet allerdings nicht, denn tiefe Ausschnitte scheinen das Motto des Abends zu sein. Auch ihre Schauspielkolleginnen Niecy Nash und Chloe Bailey setzen auf eine in Szene gesetzte Oberweite.

Schon bei der Vanity Fair Oscar Party brillierte Sydney mit einem gewagten Dekolleté. Bei der After-Show-Party des wichtigsten Filmpreises erschien sie in einem weißen Kleid, das vielen sicher bekannt vorkam. Es war die weiße Robe, in der auch Hollywoodstar Angelina Jolie (48) bei den Academy Awards 2004 über den roten Teppich geschwebt war – knapp 20 Jahre vor der Euphoria-Darstellerin. Die Fans waren jedenfalls begeistert und lobten Sydneys Auftritt: "Das ist so toll, Sydney! Beiden steht das Outfit fantastisch."

Ihre Oberweite mit ihren Looks hervorzuheben, war für Sydney aber offenbar nicht immer selbstverständlich. Im Interview mit Glamour UK offenbarte sie, dass sie früher ein großes Problem mit ihrer Körbchengröße hatte. "Als ich in der Highschool war, fühlte ich mich immer unwohl, weil meine Brüste so groß waren", erklärte die 26-Jährige. Sie habe sogar überlegt, eine Brustverkleinerung vornehmen zu lassen. Doch sie habe sich dagegen entschieden und sei heute froh darüber: "Ich mag sie. Sie sind meine besten Freundinnen."

Sydney Sweeney, 2024

Sydney Sweeney bei der Met Gala 2023

