Rührend: Christine Brown erinnert an Stiefsohn Garrisson (†)

Vor zehn Tagen verstarb Robert Garrison Brown (25) im Alter von nur 25 Jahren. Seine Familie hält den Sohn von Kody Brown (55) und seiner Ex-Frau Janelle (54) mit herzlichen Worten und rührenden Bildern in Erinnerung. So veröffentlicht Ex-Stiefmutter Christine Brown (51) einen Videoclip auf Instagram mit Aufnahmen aus seiner Kindheit. Auf einem Bild sitzt der kleine Garrison in einem karierten Hemd auf der Wiese, posiert und lächelt glücklich in die Kamera. Auf einem anderen Foto ist er schon etwas älter und hält ein neugeborenes Geschwisterchen auf seinem Schoß. "Er hat unser Leben wirklich gesegnet", kommentiert die Alle meine Frauen-Bekanntheit.

Vor einer Woche erzählte die TV-Persönlichkeit ihren Followern, wie unheimlich hilfsbereit der 25-Jährige gewesen sei. "Garrison war ein wunderbarer, fürsorglicher Bruder", teilt sie im Netz mit. Er habe Christines Tochter Truely immer verstanden und ihr sogar beim Bau eines Blumenbeets geholfen. Die gute Zusammenarbeit der beiden hielt Christine in einem Zeitraffervideo fest. "Wir werden ihn für immer vermissen", fügt sie wehmütig hinzu. Zu einer weiteren Bilderserie von ihm und seinen Liebsten schrieb sie: "Jedes Foto mit Garrison ist jetzt noch viel wichtiger als jemals zuvor. Ich suche verzweifelt nach einem weiteren Blick auf einen so unglaublichen Mann, Bruder, Sohn..."

Am Abend des 5. März wurde die Nachricht von dem Tod des Brown-Familienmitglieds von TMZ bekannt gegeben. Sein Bruder Gabriel soll Garrisons Leichnam in seinem Haus in Arizona gefunden haben. Es wurde eine Schusswunde festgestellt. Wenig später berichtete das Newsportal von Aussagen seiner Mutter Janelle. Sie habe sich vor seinem Tod aufgrund einer alarmierenden SMS an mehrere Personen Sorgen um ihren Sohn gemacht. "Ich möchte dich dafür hassen, dass du die guten Zeiten mit mir geteilt hast. Aber ich kann es nicht. Ich vermisse diese Tage", lautete der Inhalt der besorgniserregenden Nachricht.

Robert Garrison Brown als kleiner Junge

Robert Garrison Brown, TV-Bekanntheit

