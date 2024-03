Christine Brown noch immer in tiefer Trauer um Garrison (†)

Für Christine Brown (51) ist es schwer, während der Trauerphase um ihren verstorbenen Ex-Stiefsohn Robert Garrison Brown (25) in den normalen Alltag zurückzukehren. Am vergangenen Sonntag konnte die Alle meine Frauen-Bekanntheit den St. Patricks Day nicht wie gewöhnlich feiern. Auf Instagram zeigt sie, was sie stattdessen tat: "Ich habe heute Garrisons Lieblingsfrühstück gemacht (grün getönt, natürlich)", schreibt sie und fügt hinzu, dass sie den Sohn von Janelle (54) und Kody Brown (55) immer in Erinnerung behalten und ehren werde. "Es ist so schwierig, das Leben und die täglichen Routinen wie das Feiern von Feiertagen und die Arbeit anzunehmen und gleichzeitig zu trauern", erklärt sie weiter – und deswegen entschied sie sich, ihm mit seiner Leibspeise zu gedenken.

Die TV-Bekanntheit spielte im Leben des verstorbenen 25-Jährigen eine wichtige Rolle. Christine und seine Mutter Janelle waren beide mit seinem Vater Kody verheiratet und sind schon seit vielen Jahren miteinander befreundet. Die 51-Jährige begleitete Garrison schon in seiner Kindheit und beim Erwachsenwerden. Vergangene Woche teilte sie einige niedliche Fotos von Garrison als kleiner Junge. Auf einem Schnappschuss von früher sieht man ihn in einem karierten Hemd auf einer Wiese sitzen – für die Kamera setzte er sein glücklichstes Lächeln auf. "Er hat unser Leben wirklich gesegnet", kommentierte Christine ihren Beitrag.

Der Tod des Brown-Familienmitglieds liegt erst wenige Wochen zurück. Sein Bruder Gabriel fand Garrison am 5. März tot in seinem Haus, wie TMZ berichtete. Er erlag einer Schussverletzung. Noch in derselben Woche fand die Beerdigung des jungen Mannes statt. Seine Cousine Emma Brown widmete ihm an diesem traurigen Tag einige rührende Worte: "Wir lieben dich. Ich besitze nicht ein Foto von dir ohne dein ansteckendes Lächeln. Ich weiß nicht, ob ich die richtigen Worte habe, um zu sagen, dass ich dich vermissen werde. Ich wünschte, ich könnte dich umarmen und dir sagen, wie sehr du geliebt wurdest", schrieb sie unter einem Instagram-Post.

Instagram / christine_brownsw Robert Garrison Brown als kleiner Junge

Instagram/brown.emms Emma Brown und Robert Garrison Brown

