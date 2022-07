"Schatz": Paar-Outing bei "Love Island"-Bucci und Sandrine?

Haben Bucci Yok und Sandrine Schlotterbeck nach ihrer Love Island-Teilnahme wieder zueinandergefunden? Die Jura-Studentin und der Unternehmer lernten sich im Frühjahr in der Datingshow kennen. Doch weil sich der Hottie in der Villa ihr und den anderen Kandidatinnen ziemlich unangemessen verhalten hatte, wurde er von der Produktion rausgeworfen. Nach den Dreharbeiten bandelten die beiden aber offenbar wieder miteinander an. Vor wenigen Wochen wurden sie sogar bei einem Date in München erwischt. Nun teilte Bucci einen verdächtigen Chatverlauf im Netz: Bestätigt er damit etwa die Liebesgerüchte?

Erst vor wenigen Wochen hatte der ehemalige Barkeeper auf seinem Instagram-Account publik gemacht, dass seine Mutter nach einem langen Krebskampf verstorben ist. Am Freitag hätte seine Mama nun ihren 60. Geburtstag gefeiert – und zu diesem Anlass teilte Bucci ein paar emotionale Zeilen in seiner Story. Neben ein paar gemeinsamen Fotos teilte er dabei aber auch einen Screenshot vom Chatverlauf mit Sandrine. "Kopf hoch, Schatz. Denke daran, dass sie euch nicht traurig sehen möchte", schrieb die Beauty aus Stuttgart. Ob das wohl bedeutet, dass die beiden tatsächlich ein Paar sind?

Den Fans ist natürlich nicht entgangen, dass die ehemaligen Islander momentan wieder viel Zeit miteinander verbringen. "Was geht bei dir und Bucci? Ich hoffe, ihr habt wieder zueinandergefunden" und: "Bist du mit Bucci zusammen? Ihr wärt echt ein tolles Paar", schrieben nur zwei von vielen Usern unter Sandrines letztem Instagram-Posting.

privat Bucci und Sandrine im Juni 2022 in München

Instagram / bucciiyok "Love Island"-Star Bucci Yok mit seiner Mutter

Instagram / sandrineschlotterbeck Sandrine Schlotterbeck, "Love Island"-Bekanntheit

