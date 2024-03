Alle gegen schlafenden Ehrenmannrius? Bei "The 50" kracht es

Damit hat sich Ehrenmannrius keine Freunde gemacht! Der TikToker kämpft derzeit bei The 50 um den Sieg und die Gewinnsumme für seine Fans. Schon bei dem Joker-Game fiel er unangenehm auf – vor allem Serkan Yavuz (30) fand, dass er nicht fair spielte. Doch mit dieser neuen Aktion schießt er sich kurzzeitig komplett ins Aus: Die Kandidaten müssen eine lange Kette aus Gegenständen bilden und auch selbst Teil der Kette sein. Der Internetstar verschläft die Challenge jedoch und somit verlieren die Reality-Bekanntheiten 4.000 Euro! Das geht einigen gegen den Strich: "Was soll das? Wir sind hier nicht in einer Seniorenresidenz! Eine grundsätzliche Regel ist 'Beim Arbeitsplatz nicht schlafen'", regt sich Theresia Fischer (31) auf.

"Der weiß nie, wann wir Spiele haben, immer müssen wir ihn holen. Das geht nicht man", schließt sich Serkan an. Teilnehmer wie Nico Schwanz (46) und Danni Büchner (46) zeigen noch etwas Mitgefühl. Doch die meisten sind einfach nur sauer auf den Entertainer. "Wir kämpfen hier nicht jeder für sich alleine, sondern für uns und einen Fan", redet sich Theresia weiter in Rage. Ehrenmannrius sieht seinen Fehler aber ein und wird emotional: "Ja, ihr habt recht, was soll ich sagen. Es war mein Fehler, auf jeden Fall war es mein Fehler."

Zunächst ist auch Sam Dylan (33) sauer auf ihn. Als sich Ehrenmannrius zurückziehen will, bietet er ihm jedoch seine Hilfe an. "Ich kann es nicht sehen, wenn du jetzt hier alleine weggehst. Ist scheiße gelaufen, aber sie bekommen sich alle wieder ein", redet er ihm gut zu. Doch der 24-Jährige will alleine sein. In einem ruhigen Moment fängt er sogar an zu weinen. Dass diese Show so viele Emotionen hervorrufen würde, dürfte die Fans nicht überraschen. Denn 50 deutsche Realitystars hocken 24/7 aufeinander und treten gegeneinander in verschiedenen Spielen an. Der Konkurrenzkampf aber auch die persönlichen Konflikte untereinander bieten viel Konfliktpotenzial!

RTL II Serkan Yavuz bei "Kampf der Realitystars"

Instagram / theresiafischer Theresia Fischer im März 2023

Wie sollten die Mitspieler mit Marius nach seinem Fehler umgehen? Verzeihen und weitermachen! Sich distanzieren! Ergebnis anzeigen



